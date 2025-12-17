Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat pe data de 16 decembrie 2025 cofinanțarea noii Arene Multifuncționale Dinamo, după ce hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 8 abțineri din partea USR. În urma acestei decizii, Sectorul 2 va investi aproximativ 25 de milioane de euro în noul stadion.

„Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat astăzi cofinanțarea noii Arene Multifuncționale Dinamo, un proiect major de infrastructură sportivă pentru București. Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 8 abțineri.Prin această decizie, Sectorul 2 își asumă rolul de partener instituțional în realizarea investiției, alături de Compania Națională de Investiții și Clubul Sportiv Dinamo, permițând demararea de îndată a lucrărilor.Proiectul nu vizează doar realizarea arenei, ci și deschiderea către public a unui parc sportiv de aproximativ 20 de hectare, amplasat în inima Bucureștiului, care va fi accesibil locuitorilor Sectorului 2 și bucureștenilor. Parcul va include facilități dedicate sportului de masă, mișcării în aer liber și activităților recreative, contribuind la îmbunătățirea calității vieții și la promovarea unui stil de viață sănătos .Prin aprobarea acestei hotărâri, Sectorul 2 contribuie decisiv la realizarea unei investiții strategice pentru Capitală, care va genera beneficii pe termen lung în domeniul sportului, educației, sănătății comunități, dar și în ceea ce privește utilizarea eficientă a spațiului urban. Primăria Sectorului 2 va continua să informeze publicul cu privire la etapele următoare ale proiectului, pe măsură ce lucrările vor avansa”,se arată in comunicatul Consiliului Local al Sectorului 2.

,,Mă bucur că astăzi Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat cofinanțarea noii Arene Multifuncționale Dinamo. Această decizie înseamnă că, începând cu luna ianuarie, constructorul poate demara lucrările de demolare și apoi de construire.Vorbim despre un nou parc sportiv, de aproximativ 20 de hectare, în inima Bucureștiului, care va fi deschis tuturor locuitorilor Sectorului 2. Îmi doresc ca elevii care învață în sector să aibă acces atât la sportul de masă, cât și la sportul de performanță, într-un cadru modern și sigur, la Dinamo”a declarat Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

,,Le mulțumesc consilierilor locali care au votat acest proiect, pentru modul profesionist și responsabil în care au analizat această investiție și pentru faptul că au privit dincolo de simpla construcție a unei infrastructuri moderne. Mulțumesc, de asemenea, domnului primar Rareș Hopincă pentru susținere și pentru încrederea acordată. Prin acest parteneriat, ne aliniem unui model european în care administrația locală are un rol activ în educație, sport și dezvoltarea sănătoasă a comunității”, a declarat- Ionuț-Adrian Popa, președintele Clubului Sportiv Dinamo.