Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Porolissum” al județului Sălaj, colonel Dobocan Vasile-Adrian, a prezentat în fața mass-media o sinteză a activității unității desfășurată pe parcursul anului 2025. Dincolo de cifrele prezentate, mii de destine au fost protejate prin activitatea pompierilor sălăjeni.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Porolissum” al județului Sălaj este o instituție care nu doar „stinge focuri”, ci gestionează un spectru vast de riscuri, de la accidente rutiere complexe la intervenții SMURD și fenomene meteo extreme.

Penru că DA, Importanța ISU Porolissum Sălaj nu stă doar în utilajele moderne, ci în resursa de aur – oamenii care intervin în condiții de stres extrem, adesea riscându-și propria integritate pentru siguranța județului.

Astfel, pe linia prevenirii situațiilor de urgență, apărării împotriva incendiilor și protecției civile au fost executate 1106 controale de prevenire și au fost constate 4946 de nereguli la normele specifice, dintre care 1058 au fost înlăturate operativ.

De asemenea, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, au fost atribuite dispeceratului ISU un număr de 14854 apeluri de urgență. În urma acestora, pompierii sălăjeni au intervenit la 6482 evenimente, înregistrându-se o medie zilnică de aproximativ 17 intervenții. Din totalul evenimentelor, cea mai mare pondere a fost reprezentată de misiunile echipajelor SMURD, respectiv 5221 intervenţii, iar 1261 au reprezentat alte situaţii de urgenţă. Media zilnică a intervențiilor salvatorilor a fost de 14,3.

Bilanțul anului 2025 confirmă faptul că, dincolo de statistici și cifre, ISU Porolissum Sălaj rămâne pilonul de stabilitate al comunității, o armată de salvatori pregătită să transforme riscul în siguranță și secundele de criză în șanse la viață.

Pentru că în spatele fiecărei misiuni încheiate cu succes se află nu doar echipamente performante, ci și inimi care bat pentru viața semenilor, demonstrând că încadrul ISU Porolissum Sălaj curajul nu este doar o datorie profesională, ci un angajament asumat cu prețul fiecărei respirații salvate.