După luni de zile în care a fost condusă prin interimat și zguduită de anchete ale procurorilor anticorupție, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are un nou președinte plin. Premierul Ilie Bolojan l-a numit oficial la șefia instituției pe orădeanul Bekesi Csaba, susținut de social-democrați. Acesta preia frâiele ANPC într-un moment critic, după ce foștii conducători au fost măturați din funcții.

Bekesi Csaba, membru activ al PSD și fost director executiv al AJOFM Bihor timp de peste un deceniu, este pariul social-democraților pentru stabilitatea ANPC. Cu o experiență administrativă solidă, fiind doctor în sociologie și absolvent de studii economice, noul președinte vine să pună capăt unui șir lung de conduceri provizorii.

Haosul la vârful instituției a început în iulie 2025, când premierul l-a demis pe Cristian Popescu-Piedone, plasat sub control judiciar de către DNA. Nici succesorul său, Sebastian Hotca, nu a rezistat mult; acesta a fost înlăturat la rândul lui după ce a fost pus sub acuzare pentru abuz în serviciu.

Până acum, atribuțiile au fost exercitate temporar de vicepreședintele liberal Ionel Obretin. Acesta este o figură cunoscută în organizația PNL Olt, unde a candidat pentru primărie și pe listele pentru Camera Deputaților. Odată cu numirea lui Bekesi, Obretin revine la funcția sa de bază, lăsând noului șef misiunea de a repara imaginea unei instituții aflată sub lupa procurorilor.

Misiunea lui Bekesi Csaba nu va fi deloc una de acomodare. Odată cu intrarea în vigoare a noii Ordonanțe de Urgență, ANPC devine „brațul înarmat” al Guvernului în controlul benzinăriilor. Noul șef va trebui să gestioneze verificările privind plafonarea adaosului comercial, într-o piață unde statul refuză să scadă accizele, dar pune presiune pe operatori.

Rămâne de văzut dacă experiența administrativă a noului șef va fi suficientă pentru a opri specula, în condițiile în care România menține taxe la motorină cu 66% mai mari decât vecinii bulgari. Fără o reducere a poverii fiscale din partea Ministerului de Finanțe, efortul ANPC de a limita profiturile micilor distribuitori riscă să fie doar o picătură într-un ocean de scumpiri provocate de criza globală a petrolului.