Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a lansat un apel pentru limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare, argumentând e că acestea prezintă riscuri semnificative pentru sănătatea lor mintală.

Raed Arafata lansat un apel pentru limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele de socializare. Acesta a făcut declarația după o serie de incidente recente în care minori au fost implicați, subliniind că protejarea tinerilor trebuie să devină o prioritate națională și că România ar trebui să urmeze exemplul unor țări precum Franța, Regatul Unit, Norvegia sau Australia, care tratează accesul minorilor la platformele digitale ca pe o problemă de sănătate publică.

El susține că este momentul ca România să urmeze exemplul acestora și să adopte reglementări clare care să limiteze accesul copiilor sub 15–16 ani la rețelele sociale.

Oficialul explică că aceste platforme sunt concepute pentru a capta atenția și a crea dependență, folosind algoritmi care exploatează vulnerabilitățile emoționale ale tinerilor. Din această cauză, expunerea necontrolată poate genera anxietate, depresie, probleme de somn, izolare, presiune socială constantă și scăderea performanței școlare.

”Aceste platforme se bazează pe mecanisme sofisticate de manipulare, construite pentru captarea atenţiei şi generarea dependenţei. Un copil sau un adolescent nu are încă maturitatea neurologică şi emoţională necesară pentru a se apăra în faţa unor algoritmi concepuţi deliberat să exploateze vulnerabilităţi”, susţine şeful DSU.

Cyberbullying-ul, umilirea publică și comparațiile toxice devin astfel amenințări reale la adresa dezvoltării emoționale a copiilor.

Arafat subliniază că protejarea tinerilor nu trebuie să fie considerată cenzură, ci o formă de prevenție. Într-o lume în care platformele digitale sunt conduse de interese comerciale globale, responsabilitatea părinților nu mai este suficientă pentru a-i proteja pe minori.

”A spune că „este doar responsabilitatea părinţilor” nu mai este suficient într-o lume dominată de platforme globale şi interese comerciale uriaşe. Când riscul este sistemic, răspunsul trebuie să fie unul de politică publică”, remarcă Raed Arafat.

Este nevoie de politici publice care să ofere siguranță și să sprijine dezvoltarea sănătoasă a copiilor.

În concluzie, șeful DSU face apel la parlamentarii României să adopte legislație care să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale, subliniind că această măsură reprezintă o investiție în sănătatea, echilibrul și viitorul generațiilor tinere.