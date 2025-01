Federaţia Română de Handbal a organizat, la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii echipelor de ligă naţională din România în cadrul căreia s-a discutat strategia federaţiei privind participarea sportivilor români şi timpul acordat acestora în jocurile organizate de FRH.

Federaţia Română de Handbal a organizat, marţi, la sediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii echipelor de ligă naţională din România (masculin şi feminin) în cadrul căreia s-a discutat strategia federaţiei privind participarea sportivilor români şi timpul acordat acestora în jocurile organizate de FRH. Rezultatul acesteia se va concretiza în elaborarea regulamentelor de desfăşurare a ambelor competiţii în sezonul competiţional 2025 – 2026. La eveniment au participat şi preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, şi secretarul general al COSR, George Boroi.

Preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Constantin Din, a afirmat, marţi, la întâlnirea cu reprezentanţii cluburilor din primele eşaloane, masculin şi feminin, că fiecare echipă va trebui să ţină cont de bugetul pe care îl va avea la dispoziţie şi „să se întindă atât cât îi este plapuma”.

Oficialul FRH a afirmat totodată că decizia de retragere din campionatul feminin a SCM Gloria Buzău este una tristă şi a precizat că perspectivele nu sunt îmbucurătoare.

„Nu doar handbalul, tot sportul este finanţat de stat şi trebuie să mulţumim autorităţilor locale şi judeţene pentru că au grijă de sportul românesc. Din păcate, decizia care s-a luat la Buzău este una tristă, nu doar pentru handbal. Dar aţi văzut că acest lucru se întâmplă şi în alte ţări. Semnalul este clar, fiecare club trebuie să se întindă atât cât îi este plapuma. Sportul nu înseamnă numai bani. Nu facem sport doar pentru bani. Fără bani nu poate exista, dar poate supravieţui cu bani mai puţini. Dacă vom fi în situaţia asta, va trebui să găsim soluţii, să muncim şi pe bani mai puţini. Fiecare club trebuie să se gospodărească în funcţie de bugetul pe care îl are la dispoziţie. Sunt oameni cu experienţă şi trebuie să realizeze, să identifice problemele care apar şi să ia deciziile în consecinţă. Perspectivele nu sunt foarte îmbucurătoare. Am avut o perioadă destul de lungă în care perspectivele au fost foarte îmbucurătoare, dar apar şi momente de acest gen. Soluţia este să fim cumpătaţi şi să găsim soluţii în funcţie de bugetul pe care îl avem la dispoziţie”, a declarat Din.

El speră ca handbalul buzoian să continue competiţia măcar la nivelul echipelor de tineret.

„Este un lucru trist, Gloria Buzău a fost o echipă importantă a campionatului românesc, cu prezenţe în cupele europene, în competiţii foarte mari. Din păcate, au ajuns la această decizie. Eu cred şi sper ca handbalul în oraşul şi judeţul Buzău să continue. Din câte am înţeles din discuţiile avute cu cei de la club, autorităţile locale vor continua investiţia în handbalul juvenil. Din păcate, resursele oraşului sunt destul de limitate în acest an şi probabil că se datorează şi faptului că echipa nu a avut rezultate foarte bune în acest an. Sunt lucruri de care cred că au ţinut cont atunci când au luat această decizie. Ceea ce mă bucură este însă că vor continua totuşi investiţiile în handbalul juvenil. Şi cred că vor renunţa la decizia de a scoate din competiţie echipa de tineret şi măcar echipa de tineret să continue acest campionat”, a mai spus Din.