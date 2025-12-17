Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale, și Ianis Hagi, căpitanul „tricolorilor”, au votat la Gala FIFA The Best. Selecționerul și căpitanul au votat pentru mai multe premii: cel mai bun jucător al anului, cel mai bun antrenor al anului și cel mai bun portar al anului.

Cel mai bun jucător al anului a fost numit Ousmane Dembele. Francezul nu a fost în topul preferințelor pentru Mircea Lucescu. „Il Luce” l-a ales pe Harry Kane cel mai bun jucător al anului, urmat de Raphinha și Kylian Mbappe.

Ianis Hagi l-a ales pe Lamine Yamal cel mai bun jucător al anului, urmat de Raphinha și câștigătorul trofeului, Ousmane Dembele.

La premiul pentru cel mai bun antrenor al anului, atât Ianis Hagi, cât și Mircea Lucescu l-au votat pe Luis Enrique cel mai bun tehnician. Antrenorul celor de la PSG a fost și cel care a câștigat premiul. Atât Mircea Lucescu, cât și Ianis Hagi l-au inclus pe Hansi Flick pe listă. Al treilea nume al jucătorului de la Alanyaspor a fost Enzo Maresca, în timp ce pentru „Il Luce” a fost Mikel Arteta.

La categoria cel mai bun portar al anului Ianis Hagi l-a votat pe Gianluigi Donnarumma. Topul său a fost completat de Courtois și Alisson. Mircea Lucescu l-a ales pe belgianul de la Real Madrid cel mai bun portar al anului. Pe podium s-au clasat italianul și portarul celor de la Liverpool

Gala „The Best FIFA Football Awards” a fost înființată de FIFA în anul 2016, o replică la „Balonul de Aur” oferit de France Footbal.

Modul de votare este mult mai complex. S-a ales o listă scurtă de nominalizați în funcție de performanțele din perioada 11 august 2024 – 2 august 2025.

Au votat selecționerii echipelor naționale, căpitanii naționalelor, un jurnalist din fiecare țară și fanii. Cei care votează aleg trei jucători, iar punctele sunt alocate în funcție de poziția ocupată: locul 1- 5 puncte, locul 2 – 3 puncte, locul 3 – 1 punct.

Premiile acordate la FIFA The Best 2025, sunt următoarele:

-Cel mai bun jucător al anului 2025 – Ousmane Dembele (PSG)

-Cea mai bună jucătoare a anului 2025 – Aitana Bonmati (Barcelona F)

-Cel mai bun antrenor al anului 2025 – Luis Enrique (PSG)

-Cea mai bună antrenoare a anului 2025 – Sarina Wiegman (Anglia F)

-Cel mai bun portar al anului 2025 – Gianluigi Donnarumma (PSG / Manchester City)

-Cea mai bună portăriță a anului 2025 – Hannah Hampton (Chelsea F)

-Premiul Puskas (cel mai frumos gol al anului la fotbal masculin) – Santiago Montiel (Independiente)

-Premiul Marta (cel mai frumos gol al anului din fotbalul feminin) – Lizbeth Ovalle (Tigres)