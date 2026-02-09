Semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026 a stârnit un interes major în rândul suporterilor echipei naționale a României. La momentul punerii în vânzare mii de oameni se aflau pe site-ul Federației

Pentru semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, turcii au oferit fanilor români 5% din capacitatea stadionului Besiktas Park din Istanbul, iar cele 2.130 de bilete disponibile au fost vândute în doar 20 de secunde. Prețul biletelor este de 27 euro, iar locurile sunt repartizate în Peluza Nord.

Potrivit site-ului FRF, inițial, Federația Turcă de Fotbal a alocat un număr de 1.900 de bilete pentru suporterii români, reținând diferența până la 2.130 din considerente de siguranță. FRF a insistat pentru respectarea regulamentelor UEFA și, în urma demersurilor făcute, a obținut cota corectă de bilete, reprezentând 5% din capacitatea stadionului, respectiv 2.130 de bilete.

Unii suporteri care nu au apucat să prindă bilet acuză FRF că ar avea înțelegeri cu anumite agenții de turism pentru a le oferi bilete, dar oficialii neagă.

În comunicat, FRF afirmă că zvonurile nu sunt adevărate.

„Dorim să subliniem foarte clar că nu există niciun parteneriat cu nicio agenție de turism, iar niciunul dintre cele 2.130 de bilete nu a fost distribuit către acestea. Îi rugăm pe suporteri să manifeste prudență și să se asigure că vor beneficia de condiții de siguranță la meci, întrucât eventualele bilete achiziționate din alte surse, dacă acestea există cu adevărat, nu se află în sectorul dedicat suporterilor români. FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români. De asemenea, conform informațiilor primite, Federația Turcă de Fotbal intenționează să pună în vânzare bilete cu aproximativ o săptămână înainte de meci. Suporterii români pot încerca să achiziționeze bilete și în acest mod, cu respectarea condițiilor impuse de organizator, condiții care nu au fost deocamdată comunicate oficial. Toate cele 2.130 de bilete au fost puse în vânzare simultan și s-au epuizat în aproximativ 20 de secunde. În momentul lansării vânzării, pe platformă se aflau aproximativ 3.700 de utilizatori, iar imediat după start numărul acestora a crescut la peste 5.000. Fiecare comandă a putut conține maximum 4 bilete. Raportat la o medie de 3 bilete per comandă, rezultă că, dacă luăm în calcul doar cele 3.700 de persoane prezente inițial pe site, aproximativ o cincime dintre acestea a reușit să finalizeze achiziția. Precizăm că biletele apar ca vândute în momentul în care sunt adăugate în coș, acestea nemaifiind disponibile ulterior, în etapa de personalizare a comenzii cu datele cumpărătorului. De asemenea, recomandăm ferm evitarea platformelor de re-sale și a altor site-uri neoficiale. Biletele sunt securizate, personalizate și pot fi urmărite, fiind emise pe numele persoanei care le-a comandat. În situația în care se dovedește specula, există posibilitatea anulării biletelor. FRF încearcă să suplimenteze numărul de bilete alocate fanilor români. Echipa Națională de Fotbal a României mulțumește suporterilor pentru susținerea extraordinară și pentru interesul uriaș arătat, un interes care mai adaugă o cărămidă la zidul de încredere pe care dorim să îl construim împreună”, se arată în comunicatul FRF.

Rămâne de văzut dacă se va reuși suplimentarea numărului de bilete pentru cel mai important meci al echipei naționale din acest an. România trebuie să învingă Turcia în semifinala barajului pentru a mai spera la o calificare la turneul final din vara anului 2026. Dacă „tricolorii” vor trece de Turcia, naționala României va juca finala barajului cu câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

Grupele pentru Campionatul Mondial au fost deja trase la sorți. Dacă va reuși să ajungă la turneul final, România va da în grupe peste SUA, Paraguay și Australia.