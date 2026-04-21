SCM Zalău a fost la un pas de o victorie istorică în prima manșă a semifinalelor Diviziei A la volei masculin. Elevii lui Adrian Feher au predat o lecție de volei la Galați, conducând campioana Arcada cu 2-0 la seturi. Din păcate, spectacolul sportiv a fost viciat în setul decisiv de o serie de decizii de arbitraj cel puțin bizare, care au înclinat balanța în favoarea gazdelor. Într-un final tensionat, Zalăul a cedat cu 2-3, însă rămâne cu satisfacția unui joc de înaltă ținută.

Debut de meci perfect pentru SCM Zalău! Elevii lui Adrian Feher au intrat pe teren fără complexe și au dominat primele două seturi, impunându-se cu 25-22 și 25-19. Cu spatele la zid, Arcada Galați a revenit în meci, adjudecându-și următoarele două acte și trimițând disputa în setul decisiv.

Acolo însă, voleiul a lăsat locul controverselor. La scorul de 5-5, după un punct câștigat de Mendoza, arbitrii au sancționat Zalăul pentru o „minge ținută” extrem de greu de sesizat și care nu poate fi verificată prin video challenge system.

Momentul culminant al tensiunii însă, a fost la egalitatea de 13, când antrenorul Adrian Feher a văzut cartonașul roșu pentru o presupusă tragere de timp. Punctul acordat gratuit Galațiului a cântărit enorm, gazdele impunându-se abia la a cincea minge de meci, scor 19-17.

Principalii marcatori ai Zalăului au fost Mendoza, cu 16 puncte, urmat de Teppan și Santana, ambii cu câte 14 reușite. De cealaltă parte, victoria Arcadei pare una „scumpă”, obținută sub umbra unor decizii imposibil de verificat prin sistemul video .

În cealaltă semifinală, Dinamo a învins Steaua tot cu 3-2, într-un derby spectaculos.

Seria dintre SCM Zalău și Arcada Galați se mută acum sub Meseș. Meciul al doilea va avea loc pe 25 aprilie, când zălăuanii sunt chemați să umple sala și să împingă semifinala în decisiv, demonstrând că valoarea din teren este mai puternică decât erorile de arbitraj.

Este un semnal de alarmă pe care îl tragem către Federația Română de Volei: progresul acestui sport nu poate fi construit pe decizii luate „din deget” la masa oficială, ci doar prin respectarea muncii din teren. Dacă ne dorim un volei românesc de nivel european, acesta trebuie lăsat să se decidă prin forța brațelor, a minții și spectacolul sportiv, nu prin interpretări subiective care sufocă meritocrația în momentele cheie ale semifinalelor.