Cele două semifinale de la Euro 2024 sunt Spania – Franța și Olanda – Anglia. Fiecare din cele patru naționale a avut un meci extrem de complicat în sferturi. Trei dintre ele au avut nevoie de prelungiri pentru a obține locurile pentru semifinale.

Cele două semifinale de la Euro 2024 sunt Spania – Franța și Olanda – Anglia. Pe data de 9 iulie, ora 22:00, va avea loc prima semifinală de la EURO 2024. Spania se va duela cu Franța, iar meciul va avea loc pe Allianz Arena, unde România a pierdut cu Olanda, scor 0-3, în optimile competiției.

O zi mai târziu după Spania – Franța, tot la ora 22:00, Olanda va întâlni Anglia pe stadionul Signal Iduna Park din Dortmund.

Finala va avea loc pe 14 iulie, pe Olympiastadion, din Berlin, de la ora 22:00.

Spania a avut parte de un test dificil în „sferturi”, chiar cu țara gazdă, Germania. Spania a condus cu 1-0 până spre final, dar a fost egalată în minutul 89. În cele din urmă, selecționata lui Luis de la Fuente a dat lovitura în prelungiri, grație reușitei lui Mikel Merino, și s-a calificat în semifinale.

Franța nu numai că a avut nevoie de prelungiri, ci și de lovituri de departajare pentru a ajunge în penultimul act al competiției. A remizat cu Portugalia, scor 0-0 după 120 de minute, și s-a impus la loviturile de departajare, după ce niciun jucător francez nu a ratat. Joao Felix nu a reușit să înscrie de la punctul cu var, iar francezii se vor duela cu spaniolii.

Cealaltă finalistă se va alege dintre Olanda și Anglia. Olanda a fost chiar adversara României din „optimile” Euro 2024. Batavii ne-au învins fără drept de apel, scor 3-0, și au revenit și în meciul din „sferturi” cu Turcia. Deși au fost conduși, olandezii au întors rezultatul și luptă pentru calificarea în marea finală.

Anglia nu a impresionat la acest turneu final. Selecționata lui Southgate s-a chinuit teribil cu Slovacia în „optimi” și cu Elveția în „sferturi”. A avut nevoie de prelungiri în ambele meciuri pentru a se califica. În „optimi” a câștigat în prelungiri, iar în „sferturi” s-a impus la loviturile de departajare.

După ce a reușit să ducă naționala Angliei în semifinale la EURO 2024, selecționerul Gareth Southgate a mărturisit că îi place să trăiască bucuria alături de jucători și s-a arătat deranjat de cei care au aruncat cu bere în el pe timpul turneului final.

”Din când în când, cu siguranță, trebuie să existe puțină bucurie în această muncă. Dacă nu mă pot bucura de acest moment, atunci este o pierdere de timp. Îmi plac jucătorii și împărtășirea acestui moment cu ei. Nu pot nega că atunci când lucrurile devin atât de personale cum a fost, doare. Nu cred că este normal să se arunce cu bere în tine. Dar suntem la a treia semifinală în patru turnee. Vom continua să muncim, să luptăm și să ne bucurăm de această călătorie. Am luat această slujbă pentru a încerca să îmbunătățesc fotbalul englez, pentru a ne oferi nopți ca aceasta. Continuăm să oferim oamenilor amintiri fantastice. Acum vrem să mai oferim un lucru.

Nu am fost niciodată la o finală în afara Angliei, nu am câștigat niciodată un EURO, așa că există două bucăți de istorie pe care ne-ar plăcea să le creăm”, a declarat Southgate, conform BBC.