Un seminar științific despre studiul genomului uman a fost organizat la Extensia Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Extensia Satu Mare a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a găzduit zilele trecute, seminarul științific intitulat „Studiul genomului uman – în înțelegerea bolilor incurabile”, un eveniment dedicat aprofundării celor mai noi perspective asupra cercetării genetice și aplicabilității acesteia în domeniul medical.

Seminarul a fost coordonat de prof. univ. dr. habil. Anca Hermenean, director al Institutului de Științe ale Vieții „Aurel Ardelean”, susținut de prof. univ. dr. habil. Cornel Baltă, cercetător științific I, și moderat de prof. univ. dr. habil. Olimpia Neagu.

La eveniment au participat elevii Școlii Postliceale „Vasile Goldiș” Arad – extensia Satu Mare, alături de cadre didactice medicale și universitare, interesați de evoluțiile recente în domeniul genomicii și oncologiei.

În cadrul lucrărilor au fost analizate și dezbătute subiecte precum genomul și eterogenitatea tumorală, epigenetica și cancerul, implicațiile clinice ale cercetării genetice, oncogenomica integrativă, editarea genomică, precum și utilizarea inteligenței artificiale în medicină. De asemenea, a fost subliniată importanța integrării genomicii în managementul cancerului, ca direcție esențială a cercetării medicale moderne.

„Valorificăm și acum, la o distanță de trei ani, oportunitatea implementării proiectului privind studiul genomului uman în România și Ucraina, detaliind pentru elevii Școlii Sanitare Postliceale – viitorii asistenți medicali, implicațiile studiului genomului uman în oncologie și pentru medicina personalizată. Prezentările care au avut loc au incitat audiența, au stârnit interesul, dezbaterile fiind animate de dorința de a înțelege nu numai profilul genetic al tumorilor și modul în care genetica susține oncologia de precizie, dar și de a gestiona modul de comunicare cu pacienții diagnosticați cu cancer, în oferirea suportului emoțional de care aceștia au nevoie”, a declarat prof. univ. dr. habil. Olimpia Neagu.

Evenimentul s-a desfășurat în perioada de sustenabilitate a proiectului „Parteneriat pentru cercetarea genomică în Ucraina și România” (2SOFT/1.2/48), finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România–Ucraina 2014–2020, în cadrul Instrumentului European de Vecinătate. Proiectul, implementat în perioada 2020–2022 de Fundația Universitară „Vasile Goldiș” Arad – extensia Satu Mare, în parteneriat cu Universitatea Națională din Uzhhorod , din Ucraina, s-a bucurat de contribuția științifică valoroasă a doamnei prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, rector al Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, membră a echipei de cercetare.

Prin organizarea acestui eveniment, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad continuă să demonstreze angajamentul său constant față de excelența academică și promovarea cercetării interdisciplinare și implicarea în viața comunității.