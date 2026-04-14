Odată cu noaptea sfântă a Învierii, întreaga lume creștină a trecut la un salut special, care înlocuiește formulele obișnuite de zi cu zi. Care este semnificația salutului care unește creștinii timp de 40 de zile, de unde provine și cum se va schimba până la Rusalii, aflați acum.

Odată cu noaptea sfântă a Învierii, întreaga lume creștină a trecut la un salut special, care înlocuiește formulele obișnuite de zi cu zi. Timp de 40 de zile, până la sărbătoarea Înălțării Domnului, credincioșii mărturisesc fundamentul credinței lor prin cuvintele „Hristos a Înviat!” – „Adevărat a Înviat!”. Această tradiție nu este doar o formă de politețe, ci o reafirmare a miracolului care stă la baza creștinismului.

Rădăcinile acestui salut se regăsesc în paginile Evangheliilor, care descriu momentul în care ucenicii și apropiații lui Iisus au descoperit mormântul gol. Potrivit Scripturii, în duminica de după răstignire, femeile care Îl urmau pe Mântuitor au găsit piatra de la intrarea mormântului rostogolită.

Doi îngeri în haine strălucitoare le-au întâmpinat cu o întrebare ce răsună și astăzi în biserici: „De ce căutați între cei morți pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat!”. Cuprinse de teamă și bucurie mare, femeile mironosițe au alergat să le dea de veste apostolilor, devenind primele voci care au rostit mesajul ce a schimbat istoria lumii.

Mărturiile din Noul Testament subliniază caracterul public și incontestabil al acestui eveniment. Apostolii au susținut că L-au văzut pe Iisus viu, au vorbit și au mâncat împreună cu El timp de 40 de zile. Mai mult, Iisus S-ar fi arătat în fața a peste 500 de persoane simultan, iar mormântul gol a fost recunoscut chiar și de către opozanții Săi din acea vreme. Interesant este și cazul lui Iacob, fratele lui Iisus, care deși nu crezuse în El înainte de răstignire, a devenit un propovăduitor convins după ce L-a văzut înviat.

În limba greacă, cuvântul pentru „înviere” este anástasis, ceea ce înseamnă literal „ridicare” sau „a se ridica din nou”, simbolizând victoria vieții asupra morții.

Tradiția creștină stabilește termene clare pentru folosirea acestor formule de salut, în funcție de momentele cheie ale calendarului pascal:

-Până la Înălțare (timp de 40 de zile): Ne salutăm cu „Hristos a Înviat!” – „Adevărat a Înviat!”.

-De la Înălțare până la Rusalii (timp de 10 zile): Odată cu sărbătoarea Înălțării (care pică întotdeauna joia, în săptămâna a șasea după Paște), salutul devine „Hristos S-a Înălțat!” – „Adevărat S-a Înălțat!”.

-De la Rusalii: Credincioșii revin la salutul obișnuit. Rusaliile, sau Duminica Pogorârii Sfântului Duh, se celebrează la 50 de zile de la Înviere, marcând întemeierea Bisericii.

Astfel, acest dialog simplu rămâne, de peste două milenii, cea mai puternică dovadă de comuniune și speranță, reînnoind în fiecare an promisiunea victoriei vieții asupra morții.

Este important de reținut că aceste formule de salut nu sunt doar tradiții vocale, ci repere cronologice care îi ghidează pe credincioși prin cele mai importante etape ale calendarului creștin, de la Înviere până la marea sărbătoare a Rusaliilor.