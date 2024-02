Senatul a votat pentru eliminarea taxării cu 10% a concediilor medicale, după ce, anterior, comisiile de muncă şi de buget-finanţe au adoptat amendamentele necesare. Proiectul merge la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

Senatul a votat pentru eliminarea taxării cu 10% a concediilor medicale. Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc a precizat că amendamentul adoptat va elimina și impozitarea concediului de maternitate și a concediului pentru îngrijirea copilului bolnav. Această decizie a Senatului este privită ca un pas înainte în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățenii români.

Amendamentele de eliminare a taxării acestor concedii au reunit propuneri din partea senatorilor PNL, PSD, USR şi a fost însuşit de Comisiile de muncă şi de buget-finanţe ale Senatului.

Nicoleta Pauliuc a declarat că acest demers a fost determinat de mesajele emoționante primite de la români, precum cel al unei persoane care luptă cu cancerul, care a exprimat nevoia de a nu mai fi supusă impozitării în această perioadă dificilă. Prin eliminarea acestui impozit, se încearcă corectarea unei erori legislative care afecta grav persoanele aflate în suferință.

„Am făcut acest demers ca urmare a mesajelor pe care le-am primit de la români şi am să vă dau citire unui mesaj: Doamna senator, de când am început tratamentul pentru cancer, viaţa mea şi a familiei mele e măsurată în ore, cât mai am până fac o rundă de tratament, cât mai am până la următorul control, cât mai am până la următoarea rundă de chimio. Fiecare zi înseamnă oră de luat medicamentul x, oră de luat medicamentul y. Nu avem nevoie de griji în plus, ducem deja pe umeri o povară mult prea grea. Vă rog să eliminaţi impozitarea, îndreptaţi situaţia”, a spus senatoarea liberală.