Legea privind producerea băuturilor alcoolice tradiționale în gospodării a fost reexaminată în Senat, după ce a fost retrimisă în Parlamentul președintelui Nicușor Dan. Senatorii au modificat substanțial proiectul inițial adoptat de deputați, reducând plafonul scutit de la plata accizelor de la 200 de litri la limita actuală de 50 de litri pe an pentru fiecare gospodărie.

Cadrul legal privind producția casnică de băuturi alcoolice tradiționale, precum țuica sau vișinata, trecerea prin modificări importante în Parlament. Proiectul de lege care promitea o relaxare fiscală majoră pentru micii producători gospodari a fost întors din drum de președintele Nicușor Dan, care a solicitat o reexaminare atentă a actului normativ înainte de promulgare. Varianta inițială, aprobată anterior de Camera Deputaților, propunea scutirea totală a plății accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri de alcool pe an pentru fiecare gospodărie înregistrată în Registrul agricol, cu condiția strictă ca produsele să fie destinate exclusiv consumului propriu și nu vânzării.

În solicitarea de reexaminare transmisă legislativului, șeful statului a invocat argumente de natură constituțională, arătând că forma finală a proiectului încalcă flagrant principiul bicameralismului. Președintele a explicat că Senatul, ca primă Cameră sesizată, aprobase Ordonanța Guvernului numărul 22 din 2025 fără modificări, în timp ce Camera Deputaților a introdus ulterior amendamentul complex legat de scutirea de accize. Nicușor Dan a subliniat că această temă fiscal-bugetară lipsea cu desăvârșire din textul inițial al ordonanței și nu a putut fi dezbătută de senatori, transformând prima Cameră într-un organ pur decorativ și lipsit de un rol deliberativ real.

În urma acestor obiecții, senatorii au reluat dezbaterile și au decis să alinieze proiectul cu normele în vigoare. Astfel, plafonul generos de 200 de litri propus inițial a fost eliminat din textul legii. Noua format adoptată de Senat stabilește că pragul maxim până la care producția casnică este scutită de taxă rămâne la valoarea actuală din Codul fiscal, adică 50 de litri pe gospodărie. Tot ce se produce peste această cantitate va fi taxat conform regimului normal de accesare.

Prin această decizie, senatorii au ales să valideze argumentele președintelui și să evite un conflict de constituționalitate. Proiectul de lege nu oprește numai aici. Documentul modificat urmează să fie transmis din nou Camerei Deputaților, care are rol decizional în această materie. Deputații vor da votul final pe marginea noului plafon de 50 de litri, stabilind forma definitivă a legii care va reglementa modul în care românii pot produce băuturile tradiționale în propriile curți.