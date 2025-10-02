De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, edilul comunei Meseșenii de Jos din județul Sălaj, împreună cu personalul angajat la nivelul Primăriei, au transmis un gând cald, o îmbrățișare și un mic dar seniorilor din cele patru sate aparținătoare comunei Meseșenii de Jos.
Astfel, primarul Sandu Prodan, împreună cu viceprimarul comunei și angajați, au participat la o activitate prin care și-au exprimat respectful față de senectute, cu gândul la părinți, prieteni sau cunoștințe dragi.
„Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău”, a fost imboldul din Sfânta Scriptură, care i-a determinat să facă acest efort, pentru a aduce un zâmbet pe fețele seniorilor din comuna în care trăiesc
