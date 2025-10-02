De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, edilul comunei Meseșenii de Jos din județul Sălaj, împreună cu personalul angajat la nivelul Primăriei, au transmis un gând cald, o îmbrățișare și un mic dar seniorilor din cele patru sate aparținătoare comunei Meseșenii de Jos.

Astfel, primarul Sandu Prodan, împreună cu viceprimarul comunei și angajați, au participat la o activitate prin care și-au exprimat respectful față de senectute, cu gândul la părinți, prieteni sau cunoștințe dragi.