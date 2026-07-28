O nouă investiție majoră în infrastructura rutieră a județului Sălaj a fost finalizată cu succes. Noul sens giratoriu de la Nușfalău, situat la intersecția dintre drumurile naționale 1H și 19B, a fost deschis oficial traficului. Obiectivul are un rol strategic de interconectare, fiind proiectat să preia și să distribuie eficient fluxurile de mașini care se descarcă de pe Autostrada Transilvania.

Infrastructura rutieră din județul Sălaj face un nou pas important spre modernizare și siguranță. Lucrările de amenajare a noului sens giratoriu din localitatea Nușfalău au fost finalizate, iar nodul rutier este acum complet operațional pentru șoferi. Amplasat strategic la intersecția dintre drumul național 1H și drumul național 19B, acest obiectiv are rolul crucial de a îmbunătăți considerabil circulația într-una dintre cele mai aglomerate zone de conexiune cu Autostrada Transilvania.

Prezent la eveniment, deputatul PNL Lucian Bode a subliniat că finalizarea acestei amenajări reprezintă o piesă de puzzle esențială pentru economia județului Sălaj și a întregii regiuni de nord-vest. Fostul ministru al Transporturilor a explicat că infrastructura reală se traduce direct prin timp câștigat în trafic, siguranță sporită pentru șoferi și oportunități economice majore pentru comunitățile locale. Noul sens giratoriu va prelua fluxul masiv de vehicule de pe autostradă și îl va distribui mult mai fluent spre două direcții cheie din județ. Este vorba despre drumul național 1H, pe relația Jibou – Zalău – Șimleu Silvaniei, și drumul județean 191C, pe traseul Nușfalău – Crasna – Zalău.

Bode a atras atenția că marile autostrăzi își pierd din utilitate dacă șoferii se blochează în ambuteiaje imediat după ce ies de pe ele. Din acest motiv, dezvoltarea trebuie realizată printr-o rețea total integrată, unde autostrăzile sunt dublate de drumuri naționale și județene sigure, moderne și bine întreținute. În strânsă legătură cu acest proiect, autoritățile au inițiat deja discuții oficiale pentru finanțarea unor lucrări ample de reparații și întreținere pe drumul național 1F, între Cluj, Zalău și Satu Mare, dar și pe tronsoane din drumul național 1H. Valoarea totală estimată a acestor noi intervenții este cuprinsă între 20 și 30 de milioane de lei.

Pentru comunitatea din Nușfalău și pentru toți conducătorii auto, noul punct rutier înseamnă eliminarea timpilor mari de așteptare și o conectivitate net superioară. Proiectul a fost realizat printr-o colaborare strânsă între primăria locală, specialiștii de la Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

📸 Sursa foto: Lucian Bode / Facebook