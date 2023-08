După scorul de 1-1 la Sf. Gheorghe, Sepsi a dat calculele hârtiei peste cap și a reușit să o învingă pe Aktobe, în deplasare, cu scorul de 1-0. Golul decisiv a fost semnat de Nicolae Păun.

Calificarea în play-off-ul Conference League, ultima fază înainte de grupe, înseamnă un bonus important pentru Sepsi. Astfel, formația lui Laszlo Dioszegi va încasa de la UEFA 750.000 de euro. Iar suma va ajunge la 2,94 milioane de euro dacă Sepsi o va elimina pe învingătoarea Bodo Glimt și ajunge în grupe. Sepsi va juca în play-off cu Bodo Glimt, liderul din campionatul Norvegiei, care a trecut de Pyunik cu 6-0 la general.

Partidele programate în play-off-ul UEFA Conference League au loc pe 24 și 31 august. Tragerea la sorți pentru grupele competiției va avea loc vineri, 1 septembrie, la Monaco.

Bodo Glimt, viitoarea adversară a lui Sepsi din cupele europene, a trecut în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League de Bohemians (Cehia), scor 7-2, la general. În turul 3, nordicii i-au trimis „acasă” pe armenii de la Pyunik Erevan, scor 6-0, la general.

Lider în campionatul norvegian după 18 etape, cu 41 de puncte acumulate, Bodo Glimt a încheiat sezonul precedent pe locul 2, la 18 puncte în spatele campioanei Molde. Formația antrenată de Kjetil Knutsen are un lot de două ori mai valoros decât Sepsi.

Laszlo Dioszegi, patronul clubului Sepsi Sfântu Gheorghe, s-a declarat încântat de calificarea obținută de către echipa sa în play-off-ul Conference League și a dezvăluit că delegația covăsneană a întâmpinat probleme la plecarea de la stadion.

„O bucurie de nedescris! Trebuie să felicit jucătorii și staff-ul tehnic pentru că s-au dăruit sută la sută și chiar merită totul.A trebuit să vină poliția și cei de la antitero și de-abia am scăpat de aici. Nu le-a picat bine că nu au reușit să câștige și treacă mai departe. Aruncau cu sticle și cu toate prostiile. Am stat în mijlocul galeriei. În fine, nu ne plângem. Cel mai important lucru e că am reușit să învingem.Vor avea primă, dar trebuie să discut cu ceilalți conducători. Acum, că am intrat în play-off, 1.050.000 cred că e totalul bonususului din partea UEFA.Așteptam un pic mai mult de la atacanți, dar să fim sinceri, Safranko a luptat ca un taur”, a declarat Laszlo Dioszegi