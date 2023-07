Sepsi Sfântu Gheorghe a învins-o pe Farul Constanța în meciul disputat pentru Supercupa României, cu scorul de 1-0. Covăsnenii ridică astfel al 4-lea trofeu din istoria clubului.

Deținătoarea Cupei României, Sepsi Sfântu Gheorghe, a câștigat Supercupa pentru al doilea an la rând. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 47 de Ion Gheorghe.

Denis Ciobotariu, fiul antrenorului de la Sepsi, a centrat excelent în careu, iar la finalizare s-a aflat Ion Gheorghe. Fotbalistul de 23 de ani a înscris în poarta lui Marian Aioani cu o lovitură de cap.

„Am făcut ceea ce am pregătit la antrenament și ne bucurăm că am păstrat și Cupa și Supercupa la Sf. Gheorghe. Ușor, ușor începem. Acesta este idealul clubului ca de la an la an să creștem. Vom vedea pe parcurs unde putem ajunge. Cred că e primul gol marcat cu capul. Am lucrat la antrenament centrările din lateral. Mă bucur că am fost la locul potrivit în momentul potrivit”, a declarat Ion Gheorghe.