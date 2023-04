Meciul dintre Sepsi OSK și CFR Cluj s-a încheiat cu scorul de 3-0. Echipa din Covasna umilește campioana și se califică în finala Cupei României la fotbal.

Sepsi s-a calificat în finala Cupei României, după o victorie categorică în fața campioanei CFR Cluj, 3-0. Deţinătoarea trofeului s-a impus prin golurile marcate de Nicolae Păun în minutul 10, Marius Ştefănescu în minutul 29 şi Mario Rondon, aproape de final, în minutul 81.

Scorul putea fi şi mai mare, dar Sepsi OSK a ratat două penalty-uri. La primul, acordat după un fault al lui Andrei Burcă asupra lui Pavol Safranko, Cosmin Matei a trimis în bară în minutul 44, iar la al doilea, dictat după un henţ al lui Christopher Braun, portarul Simona Scuffet a respins şutul lui Marius Ştefănescu, însă venezueleanul Rondon a urmărit mingea şi a marcat.

CFR, care a făcut unul dintre cele mai slabe meciuri ale sale din acest sezon, a jucat mai bine de o repriză în zece oameni, fundaşul Andrei Burcă fiind eliminat în min. 43.

La CFR Cluj a debutat tânărul atacant gambian Mustapha Jah în vârstă de19 ani, introdus pe teren foarte aproape de finalul partidei, în min. 88.

Dan Petrescu a vorbit după înfrângerea suferită, asumându-și o greșeală făcută, aceea de a trimite în teren aceiași jucători pe care i-a folosit cu Farul, în ciuda faptului că știa că erau obosiți.

„Cam așa a fost, asta este realitatea, din păcate jucătorii din meciul cu Farul nu și-au revenit. Am avut un meci cu intensitate maximă acolo, mult stres, se vedea că toți vor, dar nu puteau. Deplasarea a fost lungă până la Farul, ne-am întors la Cluj, iar apoi ieri am făcut cinci ore pe drum de la Cluj la Sf. Gheorghe. Burcă mi-a zis că nu mai putea să alerge, greșeala mea, trebuia să nu îi bag pe aceiași. Am făcut 4 schimbări, am arătat mai bine în 10, asta e greșeala mea, trebuia să schimb vreo 7-8 jucători din meciul cu Farul”, a declarat Dan Petrescu după meci.

Laszlo Dioszegi, finanțatorul lui Sepsi, a spus că finala Cupei României îi salvează sezonul echipei sale. Chiar dacă au prins play-off-ul, elevii lui Bergodi nu au reușit să le pună probleme primelor clasate.

„Dacă pierdeam astăzi puteam să zicem că a fost un sezon ratat. În play-off am pierdut toate meciurile la limită. Nu am fost inferiori la niciun meci. Dacă aveam puțină șansă și dăruirea pe care am avut-o astăzi puteam avea rezultate mult mai bune.Suntem mulțumiți. Pe 24 mai o să fie o finală adevărată, va fi cupa pe masă. Nu am nicio dorință de adversară, dacă băieții vor juca serios ca astăzi, avem o șansă. Ambele echipe sunt bune, trebuie să luptăm din primul până în ultimul minut. Un singur lucru vreau să spun, o fac public. De când sunt eu la Sepsi, din 2011, niciodată nu am putut fi prinși într-o terorie a conspirației. Nu vom juca niciun lejer. Ne vom dărui cu Mioveni așa cum ne dăruim și cu FCSB sau cu CFR Cluj”, a spus Dioszegi