Sepsi a câștigat Cupa României ediția 2023 după ce a învins-o pe U Cluj, în urma executării loviturilor de departajare.

Echipa din Covasna a început meciul ca din pușcă și părea că se vor distra în fața echipei din play-out. U Cluj a echilibrat însă jocul , iar la jumătatea primei reprize și a avut și două bare. Dacă primele 45 de minute au fost marcate de numărul uriaș de ocazii mari ratate de ambele echipe , a doua parte și reprizele de prelungiri s-au transformat într-un joc fără un orizont clar.

Câștigătoarea Cupei României s-a decis după executarea loviturilor de departajare. După nu mai puțin de șapte serii, Sepsi a câștigat cu 5-4 și a rămas în posesia trofeului pe care l-a câștigat și anul trecut. Cele două echipe nu au reușit să marcheze nici în cele două reprize de prelungiri, iar partida s-a decis la loviturile de departajare, acolo unde Niczuly a fost într-o formă de zile mari și a apărat încercările lui Ely Fernandes, Gomes și Martic.

Ioan Ovidiu Sabău și-a felicitat jucătorii după finala Cupei României

„Sentimentul nu e unul plăcut, clar, mi-aș fi dorit mult pentru acești jucători minunați, pentru care am un respect deosebit. Am reușit să pregătim bine jocul, în zonă centrală am avut noi control, chiar dacă ei se descurcă acolo bine.Am și jucat, ne-am creat ocazii, am dominat jocul. Ne pare rău, ne pare rău pentru fani, îmi dau seama că și-ar fi dorit enorm ca echipa pe care o susțin să câștige cupa. Am sperat, am simțit că e momentul nostru să câștigăm jocul! Am simțit că putem câștiga finala, au fost motivați, și-au dorit mult, am avut acea motivație de care avem nevoie, am fost echilibrați!Ca joc am arătat bine, păcat! E o finală, se uită, rămâne trofeul. Îl felicit pe Cristiano Bergodi pentru că a reușit să câștige această cupă. Cei care au ratat sunt afectați. Eu i-am felicitat, pentru felul în care s-au comportat astăzi, cred că suporterii noștri sunt mândri de ei pentru cum s-au descurcat astăzi”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.