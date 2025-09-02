Sezonul 2025/2026 din „Liga Florilor” se anunță mai intens ca niciodată. Noul sezon are 12 cluburi în loc de 14, ceea ce ar putea face campionatul mai interesant și imprevizibil.

Sezonul 2025/2026 din „Liga Florilor” se anunță mai intens ca niciodată. Nu mai puțin de 9 dintre cele 12 participante și-au expus pretențiile la cupele europene. Debutul le-a adus față în față pe două dintre ele.

Rapid, cu un antrenor nou pe bancă, Laurent Bezeau, și multe handbaliste recent sosite, a primit vizita lui CSM Slatina, echipă care a investit masiv în vară. Giuleștencele au condus cu 4-2, având în Korsos o mână foarte sigură. Slatina s-au apărat tot mai agresiv și au preluat controlul. Au condus și cu 4 goluri în prima parte, intrând la cabine cu un avantaj de 15-12. Chiar dacă Slatina conducea cu 15-12 la pauză, Rapid a întors jocul în repriza a doua și s-a desprins la cinci goluri (23:18 în minutul 50), în mare parte datorită intervențiilor lui Ciucă. Totuși, ultimele minute au aparținut Slatinei, Magda Balsam fiind impecabilă (10/10 aruncări marcate), inclusiv lovitura de la 7 metri decisivă, în ultimele secunde. Meciul de debut, a adus prima surpriză, CSM Slatina învingând-o pe CS Rapid București cu 26-25.

Al doilea meci al etapei a fost între CSM București și CS Minaur Baia Mare, echipe care se întâlniseră deja în semifinala Supercupei. Și de această dată, CSM București s-a impus la un singur gol diferență, 34-33.

În etapa cu numărul unu din acest sezon competițional CS Gloria Bistrița a învins-o pe HC Zalău cu 35-19, iar CSM Corona Brașov a demolat-o pe CSM Galați cu 40-20. Cu doar opt jucătoare disponibile, Galați pare deja o echipă aflată în mari dificultăți.

Sâmbăta s-a încheiat cu o victorie muncită, 27-26, pentru SCM Universitatea Craiova în fața celor de la CSM Târgu Jiu.

Meciul etapei s-a jucat duminică, când HC Dunărea Brăila a trecut la limită de SCM Râmnicu Vâlcea, scor 23-22. Brăila a condus cu 14-11 la pauză și a menținut controlul și în repriza secundă.

Când Roșu a marcat pentru 23-20 cu un minut și jumătate rămas de joc, partida părea încheiată. Totuși, Vâlcea a înscris de două ori și s-a apropiat la un gol, iar Brăila și-a irosit ultimul atac.

Cu cinci secunde înainte de final, Vâlcea a fost sancționată pentru fault în atac, permițându-le brăilencelor să celebreze o victorie la limită.

După meci, antrenorul Brăilei, Jan Leslie, a declarat:

„Sunt mulțumit de primele 45 de minute. Am construit o apărare solidă și am reușit să oprim jocul rapid al Vâlcei. În ultimele 15 minute ele au revenit; cred că am ratat câteva ocazii clare care ar fi putut închide meciul mai devreme. Totuși, sunt foarte bucuros de victorie și per ansamblu mulțumit”.

Antrenorul s-a arătat încântat și de faza defensivă a echipei sale: