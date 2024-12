Cu titlul mondial la piloți adjudecat de Max Verstappen în Las Vegas, atenția a fost îndreptată către lupta la constructori. McLaren a câștigat titlul mondial la constructori, primul din 1998, la o diferență de 14 puncte față de Ferrari.

Lando Norris a câștigat ultima cursă, a 24-a, în sezonul 2024 la Formula 1. McLaren a câștigat titlul mondial la constructori, primul din 1998, la o diferență de 14 puncte față de Ferrari. Pentru Norris este a patra victorie din acest sezon, după cele de la Miami, din Ţările de Jos şi din Singapore.

Cu titlul mondial la piloți adjudecat de Max Verstappen în Las Vegas, atenția a fost îndreptată către lupta la constructori. Înaintea cursei, McLaren avea 21 de puncte avans. La final, au rămas doar 14. Suficient pentru a pune mâna pe marele trofeu.

Norris, care a plecat din pole position şi a condus cursa de la un capăt la altul, i-a devansat pe piloţii scuderiei Ferrari, spaniolul Carlos Sains Jr. şi monegascul Charles Leclerc, care a făcut o cursă de senzaţie revenind de pe locul 19 pe 3.

Pe patru şi cinci s-au clasat Lewis Hamilton şi George Russell, de la Mercedes.

Lando Norris a venit cu o primă reacție după ce echipa sa a obținut titlul mondial la constructori. După un sezon în care s-a luptat pentru titlul mondial la piloți cu britanicul în vârstă de 25 de ani, McLaren reușește să obțină cel mai important trofeu din 2024, titlul mondial la constructori.

”Mă simt excepţional, incredibil, şi pt mine dar si pentru echipă. A fost o călătorie minunată. Să terminăm aşa a fost absolut perfect. Echipa a facut o treabă excepţională în acest an. Felicitări şi e mulţumesc tuturor din McLaren, tuturor din Papaya. Tuturor celor care ne-au susţţinut în acest an. Să câştigăm titlul mondial la constructori după 26 de ani este excepţional. Eu şi Zack am stabilit că ne vom îmbăta rau în seara asta. Vom sărbători împreună. E un moment istoric pentru echipă. O să fie o seară bună. Acesta este ţelul meu, să fiu campion mondial. Şi ca echipă, dar şi eu.Am făcut câteva greşeli în acest an, dar am învăţat multe şi de la Max Verstappen şi de la ceilalţi. Pe cât sunt acum de fericit, pe atât aştept anul viitor”, a declarat Lando Norris la finalul cursei.

La piloţi, campionul mondial din acest an este olandezul Max Verstappen (Red Bull Racing).

Hamilton s-a pus în genunchi la finalul cursei de la Abu Dhabi, lângă monopostul pe care l-a pilotat în acest sezon. Hamilton şi-a luat rămas-bun de la membrii echipei Mercedes într-un mod superb. El le-a făcut o declaraţie de dragoste acestora. „Vă iubesc”, le-a spus Hamilton.

„Am visat singuri, dar împreună am crezut. Mulţumesc pentru tot curajul, determinarea şi pasiunea cu care m-aţi sprijinit. Am transformat această călătorie într-una pentru cărţile de istorie. Am făcut-o împreună şi sunt atât de recunoscător fiecăruia dintre voi. Vă mulţumesc din adâncul inimii mele. Toate cele bune”, le-a transmis Hamilton membrilor echipei alături de care a reuşit să cucerească 6 titluri de campion mondial.