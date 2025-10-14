Sfânta Parascheva este prăznuită de Biserica Ortodoxă la 14 octombrie, iar în jurul acestei date are loc, anual, la Iași, cel mai important pelerinaj ortodox din România. Sunt o mulțime de români care poartă numele Sfintei Parascheva sau derivate din acesta.

Despre Sfânta Cuvioasă Parascheva, tradiția bisericească spune că s-a născut în localitatea Epivata, în prima jumătate a secolului XI și că a intrat la mănăstire de tânără, unde a urmat o viață de rugăciune, post și milostenie, retrăgându-se treptat spre tot mai multă asceză până la moartea ei la vârsta de doar 27 de ani. Viața ei scurtă, dar plină de dăruire pentru Dumnezeu și pentru oameni, a făcut ca după moarte să fie cinstită ca sfântă. Moaștele Sfintei au fost purtate de-a lungul timpului prin mai multe locuri din Balcani, iar în secolul al XVII-lea au fost aduse la Iași, unde se află și astăzi, în Catedrala Mitropolitană. Prezența lor a transformat orașul într-un important centru de pelerinaj. În fiecare an, pe 14 octombrie, sute de mii de credincioși vin să se închine la racla cu sfintele moaște. Pentru români, Sfânta Parascheva este ”Ocrotitoarea Moldovei” și un sprijin în necazuri și boli.

În tradiția populară, ziua de 14 octombrie este plină de superstiții și obiceiuri. Se crede că, dacă de Sfânta Parascheva vremea nu este ploioasă, iarna va fi grea, iar dacă oile dorm îngrămădite, iarna va fi mai blândă. Se spune că și dacă această zi este frumoasă, iarna va veni mai repede.

Nu se lucrează în această zi sfântă. Cei care muncesc pot avea necazuri atât în familie, cât și la serviciu. Este important să fim smeriți, să ne rugăm și să medităm pentru mântuirea noastră.

Nu este bine să te zgârcești de la banii și alimente. Oferirea de ajutor celor nevoiași aduce spor și belșug în gospodărie.În ajun, se fac pomeniri pentru cei adormiți, iar gospodarii cumpără cojoace și pregătesc pentru iarnă.

Nu se face foc în casă în această zi, pentru că focul simbolizează căldură sufletească și credință. Se spune că focul în exces poate aduce boli de ochi și dureri de cap.

Femeile necasatorite nu trebuie să croșeteze sau să coase în această zi, pentru a nu-și pierde norocul.Se recomandă să nu se mănânce nimic până la ora 12:00, când are loc slujba de la biserică dedicată Sfintei Parascheva. Consumul de alimente nepotrivite sau de post poate aduce probleme stomacului.

Ziua Sfintei Parascheva este o zi plină de credință, tradiții și superstiții care ne amintesc de importanța religiei, a smereniei și a comunității. Respectarea acestor obiceiuri contribuie la păstrarea valorilor spirituale și culturale ale românilor.