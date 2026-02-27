Tragerea la sorţi de la sediul Federației Române de Handbal, a stabilit confruntările din sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin.

Deşi nu s-au încheiat optimile, unde mai sunt de disputat doua meciuri, tragerea la sorţi de la sediul FR Handbal a stabilit confruntările din sferturile de finală ale Cupei României, la handbal feminin.Partidele se vor disputa astfel:

-Câștigătoarea dintre Ştiinţa Bacău / Rapid Bucureşti – SCMU Craiova

-Gloria Bistriţa – CSM Corona Braşov

-CSM Bucureşti – SCM Râmnicu Valcea

-Câștigătoarea dintre CSM Tg. Jiu / CS Minaur Baia Mare – CSM Galaţi

Trofeul a fost câştigat în 2025 pentru a opta oară de campioana CSM Bucureşti, care a obținut trofeul după ce a reușit scorul de 34-30 în finala cu Gloria Bistriţa.

La masculin, partidele dintre Steaua – SCM Politehnica Timișoara și Minaur Baia Mare – Dinamo București vor fi cele disputate în semifinalele Cupei României, conform tragerii la sorți.

Turneul Final 4 al Cupei României este programat pe 18-19 aprilie.

Gazda turneului urmează a fi stabilită în perioada următoare, în funcție de ofertele echipelor.

Dintre echipele calificate la Final Four, trei sunt din Liga Națională – Dinamo, Minaur și Poli Timișoara, în vreme ce Steaua București evoluează în liga secundă.

În 2025, Cupa României a fost câștigată pentru a noua oară de campioana Dinamo București, după finala cu vicecampioana Potaissa Turda, câștigată cu scorul de 39-27.