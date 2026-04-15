Razii cu rezultate alarmante pe drumurile din județul Sălaj. Într-o singură zi, polițiștii au depistat doi conducători auto care au ales să ignore legea, deși aveau deja permisele suspendate. Recordul negativ îi aparține unui tânăr din Cluj care, pe lângă faptul că nu avea dreptul de a conduce, era și sub influența alcoolului. Nici drumurile județene dintre Camăr și Zăuan nu au fost scutite de nereguli, unde o femeie a fost prinsă într-o situație similară. Vedem acum cifrele unei zile pline pentru agenții de la Rutieră.

Siguranța rutieră rămâne prioritatea zero pentru polițiștii din județ. În urma unor acțiuni de monitorizare intensă, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj raportează noi cazuri grave de nerespectare a legii pe șoselele din județ.

Eforturile IPJ Sălaj de a descuraja comportamentele iresponsabile în trafic continuă în forță. Pe 13 aprilie, în jurul orei 14:25, o patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Jibou a interceptat în localitatea Gârbou o autoutilitară condusă de un tânăr de 29 de ani. Verificările prompte ale polițiștilor au scos la iveală faptul că șoferul, de loc din Cluj-Napoca, nu mai avea dreptul de a conduce.

Mai mult, testarea coordonată de agenții IPJ a indicat o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost imediat transportat la spital pentru probe biologice, polițiștii demarând cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

Tot sub supravegherea riguroasă a Serviciului Rutier Sălaj, o femeie de 34 de ani a fost oprită pe drumul județean 109 P. Și în acest caz, vigilența polițiștilor de la IPJ a confirmat că șoferița circula cu permisul suspendat, alegându-se la rândul ei cu un dosar penal.

Reprezentanții IPJ Sălaj subliniază că aceste controale nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-o strategie amplă de prevenire a accidentelor. Instituția face apel la responsabilitate, amintind că astfel de abateri nu sunt doar contravenții, ci fapte penale care pot duce la privarea de libertate.

Prin prezența constantă în teren și comunicarea transparentă a acestor incidente, IPJ Sălaj reconfirmă angajamentul pentru un trafic în siguranță, taxând fără ezitare orice urmă de sfidare a legii pe șoselele județului.