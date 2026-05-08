Shakira și fotbalul, o combinație de succes care revine în forță! Artista columbiană a anunțat oficial că va interpreta imnul Campionatului Mondial din 2026, găzduit de SUA, Mexic și Canada. Noua piesă, intitulată „Dai Dai”, promite să devină hitul verii viitoare și să ducă mai departe tradiția începută cu „Waka Waka”.

Regina muzicii latino a ales un cadru legendar pentru marele anunț: stadionul Maracana din Brazilia. Îmbrăcată în culorile specifice sportului rege, Shakira a oferit primele fragmente din „Dai Dai”, o piesă ce îmbină ritmurile reggaeton cu influențe Afrobeats. Melodia, care va fi lansată oficial pe 14 mai, transmite un mesaj puternic despre reziliență și apartenență.

Aceasta este a patra colaborare a artistei cu FIFA, după succesele răsunătoare din 2006, 2010 și 2014. De data aceasta, miza este și mai mare. Turneul final din 2026 va fi unul istoric: pentru prima dată, 48 de echipe se vor lupta pentru marele trofeu, în cadrul unei competiții extinse ce va debuta pe 11 iunie.

Spectacolul fotbalistic se va încheia pe 19 iulie, cu marea finală de la New York. Până atunci, fanii din întreaga lume, inclusiv cei din Sălaj, așteaptă cu nerăbdare lansarea completă a piesei care va da tonul celei mai mari sărbători sportive a planetei.

După ce în 2010 a cucerit întreaga planetă cu legendarul „Waka Waka”, imn care a dominat topurile Billboard timp de 42 de săptămâni și a marcat simbolic triumful Spaniei în Africa de Sud, și după ce în 2014 a electrizat atmosfera de pe Maracana cu hitul „La La La” chiar înaintea marii finale din Brazilia, Shakira revine acum să scrie o nouă pagină de istorie muzicală și sportivă cu piesa „Dai Dai”, imnul care promite să unească fanii din cele trei țări gazdă ale ediției record din 2026.

Se anunță o vară incendiară în 2026, cu ritmuri columbiene și un format competițional care va ține o lume întreagă cu sufletul la gură.