Doi elevi şi un cadru didactic de la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău au fost infectaţi cu noul coronavirus, situaţie în care Consiliul de Administraţie a decis trecerea la scenariul roşu.

„Noi am luat act de situaţie, am avut o şedinţă extraordinară de Consiliu de Administraţie, în care am decis să trecem de mâine (6 octombrie – n. red.) pe scenariul roşu. Cu toate clasele continuăm activităţile didactice, dar în sistem on-line. Avem infrastructura necesară să ne continuăm activitatea şi în aceste condiţii”, a precizat directorul Colegiului, prof. Mirel Matyas.

Potrivit spuselor sale, 973 de elevi din 36 clase vor face cursuri online pentru următoarele două săptămâni.