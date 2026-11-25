Un oraș curat și sănătos este rezultatul unor intervenții profesioniste, constante și bine planificate. De peste un deceniu, societatea Coral Impex SRL este partenerul de încredere al comunității din Zalău, asigurând servicii complete de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, atât pe domeniul public, cât și pentru asociațiile de proprietari, instituții și agenți economici.

De peste un deceniu, standardele de igienă publică din municipiul Zalău sunt menținute la cel mai înalt nivel printr-o colaborare constantă cu Coral Impex SRL, una dintre cele mai multe companii din România în domeniul serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Cu o activitate neîntreruptă de peste treizeci de ani la nivel național, operatorul a devenit un partener de încredere pentru administrația locală, cât și pentru asociațiile de proprietari, agenții economici și locuitorii orașului.

Pe întregul an, echipele specializate ale companiilor desfășoară campanii ample și bine structurate pe raza municipiului Zalău, intervenind atât pe domeniul public, cât și în spațiile private, precum subsolurile și scările de bloc. Fără a se limită la intervenții punctuale, Coral Impex aplică o strategie integrată de prevenție și combatere a vectorilor, care include tratamente periodice de deratizare, dezinsecție și larvicidare. Scopul principal este reducerea riscurilor epidemiologice și asigurarea unui mediu curat, sigur și confortabil pentru întreaga comunitate, indiferent de sezon.

Un aspect esențial al activității derulate de Coral Impex în Zalău domeniul siguranței cetățenilor, a animalelor de companie și protejarea mediului înconjurător. Compania folositoare exclusiv substanțe biocide avizate de Ministerul Sănătății, prietenoase cu mediul și sigure pentru populație. În acțiunile de deratizare sunt folosite stații de intoxicare moderne, încuiate și ancorate, concepute special pentru a împiedica accesul accidental al copiilor sau al animalelor domestice. Totodată, tratamentele de dezinsecție din sezonul cald sunt programate strategice, inclusiv pe timp de noapte, pentru a minimiza orice disconfort în rândul trecătorilor.

Pe lângă contractul derulat cu municipalitatea, punctul de lucru al companiilor din Zalău, situat pe strada Fabricii, răspunde prompt solicitărilor venite din persoane fizice, asociații de locatari și companii private. Prin profesionalism, transparență în comunicarea calendarelor de intervenție și tehnologii de ultimă generație, Coral Impex este reconfirmată angajamentul față de sănătate publică și calitatea vieții zălăuanilor.