Bilanț important la Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj. În primele 6 luni ale acestui an, polițiștii au derulat 8 acțiuni de amploare cu efective mărite pentru combaterea violenței și creșterea siguranței rutiere. Activitățile integrate au vizat atât municipiul Zalău, cât și 6 secții de poliție rurală din județ.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne și partenerii instituționali au acționat în sistem integrat în județul Sălaj în primul semestru din 2026. Obiectivele principale au fost menținerea ordinii publice, prevenirea actelor de violență și protejarea drepturilor cetățenilor. Sub coordonarea Serviciului de Ordine Publică, forțele de ordine au organizat 6 acțiuni majore cu efective mărite în mediul rural. Aceste razii de amploare au acoperit zonele de competență ale secțiilor din Sînmihaiu Almașului, Crasna, Nușfalău, Ileanda, Sărmășag și Hida. În paralel, siguranța din mediul urban a fost monitorizată atent prin activități specifice desfășurate la nivelul principalului municipiu. Poliția Municipiului Zalău a organizat 2 acțiuni similare cu efective suplimentare, una pe timp de zi și una pe timp de noapte, pentru combaterea criminalității economice și rutiere.

Toate aceste măsuri preventive și de control vor continua în mod periodic și în perioada următoare. Reprezentanții IPJ Sălaj subliniază că prezența activă în teren a structurilor de ordine publică este esențială pentru descurajarea elementelor infracționale și creșterea gradului de siguranță în comunitate.