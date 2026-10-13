Grand Hotel President din Băile Felix cucerește publicul nu doar prin eleganța sa arhitecturală, ci și printr-o abordare revoluționară a artei culinare. Restaurantul noului complex de 5 stele transformă fiecare masă într-o adevărată călătorie gourmet, unde excelența pregătitoare de tip fine dining se îmbină perfect cu un serviciu impecabil. Gândit să satisfacă cele mai rafinate gusturi, acest univers gastronomic aduce în regiune chef cu o vastă experiență internațională și o colecție de vinuri rare.

La Grand Hotel President din Băile Felix, conceptul de fine dining este ridicat la rangul de artă vizuală și senzorială. În bucătăria noului etalon al luxului din Băile Felix, preparatele gourmet sunt create de chef cu o bogată experiență în restaurante de top. Aceștia aduc în fața oaspeților tehnici moderne de gătire și o atenție obsesivă pentru arta platingului. Fiecare farfurie care ajunge la masă este o compoziție cromatică spectaculoasă, unde texturile și formele sunt aranjate milimetric pentru a fascina privirea înainte de a cuceri gustul. Atmosfera elegantă a salonului principal completează acest ritual, oferind cadrul ideal pentru o experiență culinară exclusivistă.

La baza fiecărei rețete de succes stă selecția fără compromisuri a ingredientelor. Sunt folosite materii prime din categoria premium, de la cărnuri maturate după standarde riguroase, până la fructe de mare proaspete, mirodenii rare și legume organice. This rigurozitate asigură o intensitate maximă a aromelor naturale în fiecare preparat. Pentru a desăvârși aceste delicii, restaurantul pune la dispoziție sau colecție exclusivistă de vinuri. Somelierii hotelului au selecționat etichete de renume din podgorii celebre din România, dar și șampanii sau vinuri internaționale de colecție, realizând un pairing perfect care pune în valoare complexitatea specifică preparată.

O tradiție deosebită care aduce un plus de farmec identității hotelului este organizarea unui eveniment special în fiecare zi de joi. Sub denumirea de Seara Românească, restaurantul transformă atmosfera și propune o celebrare vibrantă a valorilor autohtone. În cadrul acestor evenimente, oaspeții se pot bucura de preparate tradiționale reinterpretate într-o manieră modernă de 5 stele, redescoperirea gusturilor autentice ale gastronomiei noastre. Totul este acompaniat de o atmosferă caldă și primitoare, specifică ospitalității din Bihor, oferind turiștilor români și străini o incursiune memorabilă în cultură și tradiții locale.

Deși complexul hotelier se află într-o continuă expansiune a facilitatilor sale premium, restaurantul și serviciile de alimentare publică ale parterului funcționează deja la capacitatea maximă de 100%. Rafinamentul zilnic de tip fine dining, combinat cu spectacolul cultural oferit în fiecare joi, poziționează Grand Hotel President nu doar ca un simplu loc de cazare de lux, ci ca o destinație gastronomică obligatorie. Este locul unde standardele internaționale și mândria tradițiilor locale dau întâlnire sub aceeași umbrelă a excelenței, oferind o experiență completă care propune să inspire generații întregi de turiști, dar și localnici.