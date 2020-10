Marea favorita la celebrul turneu din Franta, de la Rolang Garros, Simona Halep a fost eliminata ! A fost in lumea sportiva stirea serii ! A fost ultimul turneu pentru acest an 2020 pentru Simona Halep.

Poloneza Iga Swiatek a fost nasa Simonei, desi era locul 53 in lume. Scorul final de 6-1,6-2 pentru Iga a facut ca prestigiosul ziar L’ Equipe sa numeasca pe fata de 19 ani din Polonia ” tornada poloneza”. De asemenea BBC noteaza ca ” romanca a fost fara replica suferind cea mai drastica infrangere in ultimii trei ani” .

Halep a fost eliminata de Iga Swiatek dupa numai 68 de minute !

In ciuda infrangerii, Halep a castigat peste 400 mii euro datorita calificarii pana in optimi si ramane , deocamdata, pe locul doi in clasamentul mondial WTA. La start au fost opt tricolore dar toate au fost, rand pe rand eliminate.In trecut , in 1978 Virginia Ruzici cucerea titlul la Roland Garros.In anul 2018 Simona cucerea si ea primul ei titlu la Paris.