Tribunalul de Arbitraj Sportiv a informat că audierile Simonei Halep vor începe la 09:30, ora locală, pe 7 februarie și sunt preconizate să se încheie pe 9 februarie, în jur de ora 15:30. Completul este compus din Annabelle Bennett, din Australia, președinte, Jeffrey G. Benz, din Statele Unite ale Americii, și Ulrich Haas, din Germania.

Simona Halep a înaintat apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Aceasta va fi, în sfârșit, audiată în perioada 7-9 februarie 2024. Simona Halep se află în fața unuia dintre cele mai dificile momente ale carierei sale. Românca în vârstă de 32 de ani se va prezenta în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv pentru a-și susține nevinovăția. Este ultima instanță la care poate apela fostul lider mondial în cazul său de dopaj.

Pe 12 septembrie 2023, Tribunalul Independent Sport Resolutions a găsit-o vinovată pe Simona Halep pentru două încălcări ale regulamentului antidoping: utilizarea unei substanțe interzise, roxadustat, și suspiciunea că ar fi utilizat metode / substanțe interzise pe durata sezonului 2022. Suspendarea primită din partea ITIA a fost drastică, 4 ani.

Într-un comunicat de presă, Departamentul Media al Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) a dat câteva detalii despre procesul Simonei Halep de la Laussanne.

Marea campioană spune că a fost mereu împotriva dopajului și că nu a greșit cu nimic.

„A trecut deja mai mult de un an, iar în fiecare zi l-am simțit foarte dureros, plin de emoții. A fost un șoc pentru mine când am primit scrisoarea că la proba mea de urină, doar proba mea de urină, rezultatul a ieșit pozitiv. Știu că nu am greșit cu nimic și știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului”, a spus Simona Halep.