După o partidă formidabilă, Simona Halep a învins-o slovaca Kristina Kucova , scor 6-3, 6-1, și s-a calificat în turul 3 de la US Open 2021.

Simona Halep a început cu un avantaj nesperat disputa contra cehoaicei Kucova. Cu mai puțin de două ore înaintea startului programat, organizatorii au mutat partida pe impunătorul „Arthur Ashe”. Pentru adversară a fost o presiune în plus, jucând în premieră pe această arenă, indoor.

Dacă în primul tur Simona a impresionat prin modul în care a servit, astăzi a fost mai aproape de varianta ei clasică. A stat excelent în raliuri, deși actul inaugural a oferit câteva secvențe necaracteristice, cu erori neforțate.

Halep s-a deplasat excelent, iar intensitatea scăzută a loviturilor Kristinei Kucova a transformat-o în „agresoare”. Momentul de răscruce al partide a avut loc la 3-3 în primul set. A urmat o serie excepțională a campioanei de la Wimbledon 2019, 6 game-uri consecutive.

“Mă simt foarte bine să mă întorc aici. Mă bucur că am putut să câștig câteva meciuri și mulțumesc publicului. Atmonfera aici este deosebită. Mă simt mai bine, sunt și mai încrezătoare. Aveam emoții din cauza accidentării. Primul meci a fost foarte greu, și acum a fost un meci pe central. Am avut noroc azi pentru că am jucat aici, cu acoperiș. Am vrut să mă bucur de moment”, a declarat Simona Halep.

Următoarea adversară a româncei la Grand Slam-ul american va fi câștigătoarea partidei dintre Elena Rybakina și Caroline Garcia .