Jucătoarea de tenis din România a trecut în sferturile de finală de Amanda Anisimova, scor 6-2, 6-4, reușind să nu piardă niciun set până în această fază a competiției.

Cu evoluții superbe până la Wimbledon, Simona Halep a arătat o altă față la All England Club și a amintit de perioada în care era lider mondial. Aceste prestații i-au impresionat până și pe jurnaliștii de la site-ul WTA, aceștia evidențiind revenirea în forță a jucătoarei românce.

„Fosta campioană, Simona Halep, va juca din nou pentru un loc în finala de la Wimbledon. Câștigătoarea din 2019, cap de serie nr. 16 anul acesta, a ajuns la 12 victorii consecutive la All England Club, după o victorie cu 6-2, 6-4 în fața capului de serie nr. 20, Amanda Anisimova.

În semifinale, Simona Halep va întalni o jucătoare din Kazakhstan, Elena Rybakina, favorită numărul 17 a turneului. În sferturi, sportiva de 23 de ani a trecut de Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 6-2, 6-3. Meciul din semifinale se va desfășura joi, după ora 17:00.

La finalul meciului cu Simona Halep, tânăra americancă a fost surprinsă, cu lacrimi în ochi, dezamăgită de rezultat.

„Cred că Simona a jucat foarte bine, ca întotdeauna. Pur și simplu nu am putut să-mi intensific jocul sau am făcut-o foarte târziu. Sunt supărată, pentru că aș fi putut juca mult mai bine. Dar voi învăța doar din experiență.

Cred că am fost destul de stresată în acest meci. Nu știu. Pur și simplu m-am simțit foarte rigidă și înghețată. Am devenit foarte emoționată în scaun pentru că nu jucam prea bine. Nu prea îmi place să nu joc la maxim, mai ales pe un stadion atât de plin. Este foarte dezamăgitor pentru mine. Așa că am fost foarte supărată.

Dar apoi am încercat să-mi dau seama cum aș putea juca mai bine.

Am început să devin puțin mai relaxată, să intru mai mult în lovituri și să mă lupt. Nu pot să spun că am fost emoționată, nu a fost la fel ca la meciul cu Gauff, când am jucat în premieră pe central. A fost puțin diferit astăzi. Dar cu Simona este foarte greu de jucat. Este greu să-ți dai seama cum să joci cel mai bun tenis al tău împotriva ei”, a declarat Amanda Anisimova la conferința de presă.