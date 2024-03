Imediat după anunțarea verdictului Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, a apărut informația potrivit căreia jucătoarea de tenis din România, Simona Halep, ar fi primit o invitație pentru a putea participa la turneul de la Miami, care începe pe 17 martie.

Simona Halep a obținut, poate, cea mai mare victorie a carierei sale, prin decizia dată de Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Din primele declarații, Simona Halep a lăsat să se înțeleagă că-și dorește să evolueze la puternicul turneu din Florida, iar pe rețelele sociale, Simona Halep a anunțat că va participa la WTA Miami.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a admis apelul depus de Simona Halep și i-a redus, la nouă luni, suspendarea de patru ani dictată de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului.

Rămasă fără clasament, Simona Halep va putea să ia startul în competiții în perioada următoare doar în baza unor invitații primite de la organizatori. Simona s-a descurcat bine la Miami de-a lungul anilor. A jucat două semifinale, în 2015 și 2019. S-a calificat în alte două rânduri în faza sferturilor de finală.

Competiția din Florida pune la bătaie în 2024 premii în valoare de 8.995.555 dolari. Mai importante sunt însă punctele pentru Simona Halep. Simpla prezență pe tabloul principal îi va aduce 10 puncte. Câștigătoarea competiției va fi răsplătită cu 1.000 de puncte și un cec în valoare de 1,1 milioane de dolari.

Simona Halep a ieșit din clasamentul WTA, așa că are nevoie de wild-card la turnee pentru a putea juca și pentru a acumula puncte.

„Îmi doresc să merg la Miami, dar am nevoie acum de câteva zile să mă pregătesc mental. Șansele să ajung la Olimpiadă sunt minime, pentru că nu am clasament, dar îmi doresc mult să ajung acolo. Dacă voi reuși să câștig câteva meciuri, o să am o șansă în plus. Nu am plănuit absolut nimic, totul este o opțiune. O să fac tot ce pot să joc la Olimpiadă. Îmi doresc un trofeu, oricare ar fi, dar visăm acum, să ne trezim la realitate, va fi foarte greu. Eram foarte bucuroasă când am primit decizia, vom discuta pe parcurs despre ce va urma, despre posibile alte procese. A fost incorect tot ce s-a întâmplat. În momentul acesta, nu am echipă, dar am câteva zile să îmi formez una. Nu este ușor, o să o iau pas cu pas”, a declarat Simona Halep.