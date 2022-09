Simona Halep ar urma să divorțeze de Toni Iuruc, la mai puțin de un an de la căsătoria civilă. Simona și Toni Iuruc s-au cununat civil anul trecut, mai exact pe 15 septembrie, iar pe 13 noiembrie în acest an urmau să aibă cununia religioasă și nunta, la Cazinoul din Sinaia. În condițiile date, evenimentul nu va mai avea loc.

După căsătoria din 15 septembrie 2021 cu Toni Iuruc, Simona Halep a anunțat că renunță la colaborarea cu Darren Cahill, care a început în 2015. Chiar dacă Halep şi-a început colaborarea cu Cahill în 2015, în 2019 cei doi au făcut o pauză, explicată de Cahill ”din motive familiale”.

Sezonul din anul 2021 al Simonei Halep a fost unul foarte tumultos,fiind marcat de absențe la turnee importante cum au fost Roland Garros și Wimbledon.

Simona a schimbat mai mulți antrenori părând, parcă, că nu se regăsește în lumea ei:aceea a tenisului mondial.

Toni Iuruc se află la cea de-a treia căsătorie, având încă două soții înaintea Simonei, iar cu prima dintre ele având chiar și un copil.

În urma divorțului dintre Halep și Iuruc nu va avea loc nici un partaj, aceștia stabilind chiar de la început că în cazul unui divorț fiecare pleacă cu ce a venit în căsnicie.

În prezent, Simona Halep pare că vrea să se concentreze pe tenis, avându-l ca antrenor pe francezul de origine greacă Patrick Jean André Mouratoglou.

Simona este foarte încântată de această colaborare, declarând la conferința de presă că „M-a făcut să iubesc tenisul din nou și să iubesc să muncesc, ceea ce nu s-a întâmplat înainte. Tot ce e în jurul meu ține de Mouratoglou și de academia lui. Echipa este 100% a lui. Am făcut această schimbare. Am început ceva nou și deja mă bucur foarte mult. Am avut încredere în el din prima secundă. Nu știam nimic despre el, nu ne-am întâlnit și nu am vorbit înainte. Totul e nou, dar am încredere în el și mă simt în siguranță”.

Pe de altă parte, antrenorul Muratoglou se arată îndrăgostit de ceea ce înseamnă sportiva Simona Halep:

„Eu și cu ea ne bucurăm mult de ceea ce facem. Ne înțelegem foarte bine. Să fim pe teren, să ne trezim dimineața să lucrăm e o plăcere pentru amândoi. Așa cum spune Mike Tyson, niciun boxer nu e mai periculos decât unul fericit. Aici avem o jucătoare de tenis fericită”, a declarat Mouratoglou pentru Be In Sport.

Îi dorim Simonei să reușească în tot ceea ce își propune.