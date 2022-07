Simona Halep încheie sezonul pe iarbă cu 11 victorii și două înfrângeri. A ajuns în semifinale la toate cele trei turnee la care a participat: Birmingham, Bad Homburg și Wimbledon.

La Wimbledon, până în semifinale, Simona Halep a impresionat, reușind victorii clare cu Karolina Muchova, Kirsten Flipkens, Magdalena Frech, Paula Badosa și Amanda Anisimova.

Deși a ratat șansa de a câștiga din nou turneul de la Wimbledon, după succesul din 2019, Simona Halep este de părere că a avut un parcurs peste așteptări la acest turneu de Grand Slam.

Românca consideră că tenisul ei a progresat foarte mult, dar în același timp are mare nevoie de o vacanță, întrucât a acumulat oboseală.

„Au fost câțiva pași înainte, nu doar unul. Dacă m-ai fi întrebat înainte de Wimbledon ce o să fac aici, nu aș fi zis semifinală, pentru că, așa cum știm cu toții, n-a fost ușoară perioada care a trecut. Dar consider că astea patru săptămâni au fost extraordinare, am muncit mult, am jucat bine, încep să-mi schimb jocul, să progresez pe ce am de făcut și astăzi cred că am și obosit un pic, împingându-mi limita în fiecare zi și schimbând anumite treburi, nu este ușor să păstrezi aceeași intensitate.

M-a bucurat jocul meu. Faptul că am jucat rapid, am schimbat direcțiile destul de bine, m-am mișcat bine pe iarbă, fizic sunt bine, nu am nicio accidentare. Cred că am progresat pe toate părțile. Și mental am fost bine în multe meciuri. Astăzi a intervenit oboseala, dar sunt foarte multe lucruri pozitive.

Am progresat mult față de 2019, când am câștigat, chiar am primit o statistică de la antrenor, dar repet, azi n-am fost acolo și de aceea nu am putut să câștig. Tot jocul meu e mult mai agresiv față de 2019, ceea ce e un lucru bun, e ceea ce-mi doresc și sper să pot să mențin același nivel, zi de zi.

Ținta mea în acest moment e o vacanță, pentru că am muncit din greu și am nevoie de puțină vacanță. Dar, altfel, obiectivul meu e la fel ca atunci când am venit aici: să mă îmbunătățesc și să fac lucrurile pe care mi le doresc pe teren: să fiu mai agresivă, să fiu creativă, să îmi păstrez același nivel zi de zi.

După ce am terminat cu totul, parcă simt că am 100 de kilograme greutate pe mine. Sunt obosită, au fost patru săptămâni intense, mai ales după episodul de la Roland-Garros, n-am avut pauză deloc, am muncit zi de zi tot mai mult și acum m-a ajuns oboseala. Vreau să stau un pic”, a spus Simona Halep, citată de treizecizero.ro.

Patrick Mouratoglou a oferit și prima reacție după eliminarea Simonei de la Wimbledon, recunoscând că adversara Elena Rybakina, a fost superioară. Cu toate acestea, antrenorul a dorit să evidențieze cum a trăit ultimele trei luni în colaborarea cu sportiva română, privind spre viitor.

„Elena Rybakina a fost prea bună pentru noi astăzi. O înfrângere este întotdeauna dezamăgitoare, în special atunci când dai tot ce ai la toate nivelele. Însă trebuie să te uiți mereu în perspectivă, iar ultimele trei luni alături de Simona Halep au fost incredibile. Acum trebuie să ne odihnim înainte de o vară încântătoare. Milioane de mulțumiri tuturor fanilor Simonei, care o sprijină atât în zilele bune, cât și în cele mai puțin bune. Și mulțumiri speciale și echipei noastre incredibile”, a scris Patrick Mouratoglou pe Instagram.

Simona Halep va reveni pe teren la Washington Citi Open (WTA 250), în perioada 1-7 august, apoi Toronto, Cincinnati și US Open.