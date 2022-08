Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) a învins-o cu 6-3, 7-5 pe Cristina Bucșa (123 WTA), în runda inaugurală a concursului WTA 250 de la Washington.

Sportiva din România a comis un număr record de greșeli neforțate, 33 de-a lungul partidei, dar a declarat că este bucuroasă că a reușit să obțină calificarea în minim de seturi, în ciuda unui final de meci în care a fost nevoită să servească de trei ori pentru a închide meciul.

„Mă bucur să fiu aici. Atmosfera e foarte frumoasă. M-am simțit binevenită și vă mulțumesc. Mi-a luat mai mult timp să mă acomodez pe hard. Azi am avut ceva probleme, dar mă bucur că am închis în două seturi. Nu a fost ușor, dar mă bucur că am câștigat.

Știu că nu există perfecțiune, dar pun multă presiune pe mine. Se întâmplă ca adversara să joace mai bine. Azi am luat totul punct cu punct,” a spus Simona Halep, în interviul oferit pe suprafața de joc.