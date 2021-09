Simona Halep și-a aflat adversara din turul 2 la US Open

după ce a trecut de Camila Giorgi , Simona Halep s-a calificat în turul 2 la US Open

Românca vine după o perioadă mai puțin favorabilă și s-a declaret foarte fericită de calificare

”Sunt mulțumită de victorie, este una importantă, ea a jucat foarte bine, câștigase în Canada, dar mă bucur că am ajuns în turul următor.Am făcut ajustări la serviciu, am lucrat mult, am mai multă încredere când dau în forță.Rochia galbenă seamănă cu steagul nostru, are culori ale drapelului”, a declarat Simona Halep după meci.

Organizatorii de la US Open au anunțat programul zilei de miercuri, 1 septembrie. Duelul dintre Simona Halep și Kristina Kucova va avea loc pe terenul 17.

Conform datelor publicate pe site-ul official al ultimului Grand Slam al anului, meciul dintre Halep și Kucova va începe în jurul orei 19, ora României.

Kristina Kucova este ocupanta locului 111 în ierarhia WTA, în timp ce Simona Halep este a 12-a favorită de la US Open.US Open se desfășoară în perioada 30 august – 12 septembrie și este ultimul Grand Slam al sezonului 2021 din tenisul mondial.