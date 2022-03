Simona Halep, locul 26 WTA, a fost eliminată, marţi, în primul tur al competiţiei demonstrative organizate înainte de startul turneului de la Indian Wells. Halep a fost învinsă cu scorul de 10-7 de Arina Sabalenka din Belarus, locul 3 WTA, în sferturile de finală ale competiţiei.

Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova a câştigat turneul demonstrativ Tie Break Tens de la Indian Wells (California), desfăşurat doar cu meciuri de tie break până la zece puncte, la care românca Simona Halep a pierdut în primul tur.

Anisimova a învins-o în finală pe grecoaica Maria Sakkari, cu 10-7, obţinând trofeul şi un cec de 150.000 de dolari, pe care jucătoarea de origine rusă s-a angajat să îl doneze poporului ucrainean.

„Împotriva Arinei este foarte greu să joci fără încălzire. E bine că am luat şapte puncte, a fost distractiv să joc în faţa spectatorilor, este întotdeauna o plăcere să joc aici, la Indian Wells, aşa că vă mulţumescu tuturor! Este foarte special şi emoţionant, pentru că la începtul carierei mele am câştigat turneul şi a fost imens pentru mine la acea vreme. Este întotdeauna o plăcere, sper să am alte amintiri plăcute de aici”, a spus Halep, după meci.

Simona Halep a fost învinsă în primul tur (sferturile de finală) de belarusa Arina Sabalenka, scor 10-7. În alte meciuri, Sakkari a trecut de tunisianca Ons Jabeur cu 10-6, Paula Badosa (Spania) a dispus de Leylah Fernandez (Canada) cu 10-3, iar Anisimova, care a înlocuit-o pe cehoaica Barbora Krejcikova, a dispus cu 10-3 de japoneza Naomi Osaka.

În semifinale, Sakkari a trecut cu 10-5 de Sabalenka, iar Anisimova a învins-o pe Badosa cu 10-6.

Simona Halep a câştigat şi ea o ediţie a turneului Tie Break Tens, în 2017, la Madrid (10-6 cu rusoaica Svetlana Kuzneţova).

