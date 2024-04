După reducerea suspendării în cazul de dopaj în care a fost implicată, Simona Halep a jucat la Miami Open și se pregătește de prezența la un nou turneu.

Simona Halep a început colaborarea cu Carloz Martinez, iar debutul noii echipe va avea loc la Madrid Open. Oficialii turneului Masters au anunțat primii jucători cărora le-au oferit wild card-uri și, printre aceștia, se află și Simona Halep.

„Mulțumesc mult turneului de la Madrid pentru wild-card! Turneul a fost mereu unul special pentru mine. Am multe amintiri plăcute și abia aștept să îmi fac unele noi. Ne vedem în curând!” a fost mesajul Simonei.

Alături de româncă, Caroline Wozniacki, Kei Nishikori și Martin Landaluce sunt ceilalți sportivi care au primit wild card-uri.

Întrecerea de la Madrid, fixată pentru intervalul 23 aprilie – 5 mai, a fost câștigată în trecut de Simona Halep de două ori consecutiv, în 2016 și în 2017.

În 2014 și în 2019, Simona Halep a ajuns până în finala turneului de calibru WTA 1000 de la Madrid.

Federația Română de Tenis (FRT) a anunțat că Simona Halep nu va putea reprezenta echipa României în următorul meci din cadrul Billie Jean King Cup, împotriva Ucrainei, din cauza unor probleme fizice survenite în urma participării la turneul de la Miami.

Pentru meciul împotriva Ucrainei, Horia Tecău va conta pe Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Anca Todoni și Mara Gae, jucătoare care vor încerca să obțină un rezultat pozitiv în absența Simonei Halep.

Echipa Ucrainei va fi reprezentată de jucătoare precum Elina Svitolina, Lesia Tsurenko, Lyudmila Kichenok, Nadia Kichenok și Yullia Starodubtseva, pregătindu-se și ele pentru un meci dificil în fața României.

„Exact când lumea tenisului credea că Simona Halep s-a întors, ea este ’out’ din nou. De această dată, absența ei nu are nicio legătură cu suspendarea, ci este cauzată de anumite probleme medicale, care o vor ține departe de turnee în viitorul apropiat, inclusiv de meciul cu Ucraina de la Billie Jean King Cup. Nu se știe exact natura accidentării. După mai bine de un an în care a fost suspendată pentru că a fost testată pozitiv cu roxadustat, Halep a revenit în tenis la Miami Open. A câștigat primul set contra Paulei Badosa, dar în cele din urmă a pierdut meciul. După o perioadă atât de lungă în care nu a jucat, să revii atât de rapid și să joci la un nivel atât de înalt poate fi dificil. Probabil că Halep a vrut să revină cât mai repede având în vedere că a simțit că suspendarea sa nu a fost corectă și are 32 de ani astfel că nu mai poate juca foarte mulți ani. Totuși, apare o întrebare logică, dacă a revenit prea repede”, au scris cei de la lobandsmash.com.