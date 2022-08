Simona Halep a început pregătirea pentru US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Fostul număr 1 mondial a ajuns deja la New York, după ce s-a retras la mijlocul acestei săptămâni de la Cincinnati, înaintea partidei din turul al doilea cu Veronika Kudermetova.

Pentru prima oară alături de noul antrenor la Flushing Meadows, Simona Halep a efectuat deja primul antrenament pe Arthur Ashe Stadium, cu o capacitate de 23.000 de locuri, fiind cea mai mare arenă de tenis din lume.

Simona Halep a coborât o poziție în clasamentul celor mai bune jucătoare ale lumii. Românca se află pe poziția a-7-a, conform ierarhiei WTA.Halep a fost pe primul loc în clasamentul WTA, în două rânduri, între 2017 și 2019. A ocupat această poziție timp de șaizeci și patru de săptămâni

Chiar dacă s-a retras din cadrul turneului de la Cincinnati înaintea partidei din turul secund din cauza unei probleme la coapsa dreaptă, Simona Halep crede că este pregătită pentru ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Simona Halep a ajuns anul trecut până în optimile de finală de la US Open,acesta fiind singurul turneu de Grand Slam în care Simona Halep nu a reușit să ajungă în ultimul act. Simona Halep este, în viziunea specialiștilor, a doua mare favorită la câștigarea US Open, după poloneza Iga Swiatek, liderul mondial WTA. Premiile la US Open 2022 vor depăşi 60 de milioane de dolari. Precedentul record de premii la US Open, de 57,5 milioane de dolari, fusese stabilit în 2021. Campionii la simplu masculin şi simplu feminin vor primi câte 2,6 milioane de dolari.

Turneul de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, se va desfășura în perioada 29 august – 11 septembrie