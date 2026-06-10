Cea mai mare jucătoare de tenis din istoria României, Simona Halep, își ia rămas-bun de la fani în cadrul unui eveniment de gală găzduit de Sports Festival. Ajunsă la vârsta de 34 de ani, constănțeanca a decis să pună punct carierei profesioniste din cauza problemelor medicale, urmând să fie omagiată pe terenul de la BTarena alături de mari legende ale sportului mondial.

Sports Festival revine în perioada 11-14 iunie cu cea de-a 7-a ediție, propunând un moment de referință pentru sportul românesc. Sâmbătă, pe data de 13 iunie, sala BTarena din Cluj-Napoca va deveni neîncăpătoare pentru celebrarea oficială a carierei Simonei Halep. Unica jucătoare din țara noastră care a urcat pe locul 1 în clasamentul mondial se desparte de sportul alb cu un palmares absolut impresionant. Halep lasă în spate 64 de săptămâni petrecute ca lider mondial, 2 titluri de Grand Slam cucerite pe zgura de la Roland Garros și pe iarba de la Wimbledon, dar și un total de 24 de trofee ridicate în circuitul de elită WTA.

Deși decizia de a părăsi circuitul profesionist a fost grăbită de accidentările repetate din ultima perioadă, fosta mare campioană a declarat că se simte pe deplin împăcată cu hotărârea luată. Simona a subliniat că și-a depășit toate limitele pe teren și că privește acest eveniment ca pe o sărbătoare aături de fani și de oamenii dragi. Spectacolul din teren va fi completat de invitați de marcă din tenisul mondial. Nume mari precum fostul său antrenor Darren Cahill, alături de Andrei Pavel, Gael Monfils și Elina Svitolina vor fi prezenți la Cluj pentru a-și arăta respectul față de parcursul său excepțional. Pentru fanii din întreaga țară, inclusiv pentru iubitorii sportului din județul Sălaj, evenimentul de sâmbătă reprezintă ultima ocazie de a o vedea pe marea campioană în acțiune pe un teren de tenis din România.

Prin acest eveniment de gală de la Cluj-Napoca, Simona Halep pune punct unui capitol strălucitor care a pus România pe harta tenisului mondial la cel mai înalt nivel, lăsând în urmă o moștenire sportivă uriașă și o generație întreagă de tineri inspirați de spiritul său de luptătoare.