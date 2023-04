În așteptarea judecării cazului de dopaj cu roxadustat, în care e implicată de mai bine de șase luni, Simona Halep, sportiva în vârstă de 31 de ani, a acordat un amplu interviu site-ului Tennis Majors, în prima ei apariție în care vorbește amănunțit despre situația delicată în care se află.

Simona Halep a fost suspendată provizoriu de Agentia Internațională de Integritate a Tenisului, după ce a fost depistată cu o substanță interzisă la US Open 2022. Jucătoarea noastră a fost informată despre testul pozitiv pe 7 octombrie 2022. Cazul ei este judecat de o organizație independentă, Sports Resolutions. Simona este în continuare suspendată, ea a jucat ultima oară în august 2022.

Principala temă abordată de Simona Halep în interviul acordat celor de la Tennis Majors e legată de tergiversarea judecării cazului, care îi va reveni unui tribunal independent, fără a se cunoaște însă când va avea loc acel moment.

Fără să fi jucat vreun meci din septembrie, când era eliminată la US Open în primul tur, Halep a insistat să discute public despre situația sa, acordând interviul unui site al cărui cofondator este chiar Patrick Mouratoglou, propriul său antrenor.

Pe durata lui, fostul lider mondial din circuitul feminin vorbește despre cum a gestionat ultimele luni și despre dorința de a reveni cât mai rapid pe teren.

„Nu am luat cu bună știință ceva care să fie interzis. Suplimentul respectiv a fost contaminat, dar Federația Internațională mi-a respins dovezile! (…) Nu prea știu cum sunt în plan personal, pentru că situația a fost foarte grea. Din punct de vedere emoțional, este greu. Stresul este enorm, pentru că nu m-am gândit niciodată că mă voi confrunta cu așa ceva. Am fost întotdeauna împotriva dopajului, deoarece sunt un mare susținător al sportului curat. La început, nu știam cum să mă descurc.

De-a lungul timpului, am încercat doar să rămân calmă și, de fapt, mă simt încrezătoare, pentru că știu că sunt curată și nu am luat cu bună știință nimic care este interzis, în speță o astfel de substanță.

Am vrut să tac până când cazul va fi rezolvat. Nu am vrut să ies și să vorbesc pentru că a fost foarte emoționant. Și de fapt, așa cum am spus, nu m-am descurcat foarte bine. Dar acum simt nevoia să vorbesc cu voce tare suporterilor mei, fanilor mei și publicului, pentru că sunt sigur că ei chiar vor să știe de ce durează atât de mult și chiar am simțit nevoia să fac asta. De aceea sunt aici astăzi. (…)Am avut întotdeauna grijă să verific toate componentele din suplimente pentru a mă asigura că totul este autorizat. Nu aveam nicio idee la început de unde provine această substanță. Și apoi am vrut doar să-i rog pe experți să-mi explice cum s-a întâmplat și de unde a provenit.

După cum am spus, nu auzisem niciodată despre substanță, așa că nu știam cum aș putea să-l iau și, de fapt, cum ar putea fi putut să ajungă în urină.

După multe investigații, au aflat că a existat o contaminare, o contaminare a suplimentului și de aceea cantitatea era atât de scăzută în corpul meu. O contaminare este atunci când cineva ia un supliment autorizat, dar compania care îl vinde face o greșeală și există o cantitate foarte mică de substanță care nu ar trebui să fie acolo. Experții au muncit mult pentru a afla sursa acestei contaminări și au aflat că suplimentul a fost contaminat cu o cantitate mică de substanță.(…)

Am trimis dovezile la ITF , însă ei le-au respins. Le-am trimis în decembrie, când am început să-mi pregătesc apărarea. ITF le-a respins. Întrucât ITF le-a negat, singura șansă de a fi soluționat acest caz era să merg la tribunal pentru a avea o audiere despre cazul meu și să prezint toate dovezile că testul meu pozitiv a fost contaminat.

Aveam o mare speranță că pot merge la tribunal pentru a avea o audiere și apoi aș fi știut dacă pot juca Indian Wells sau nu. Audierea din 28 februarie nu a avut loc, deoarece ITF a solicitat mai mult timp pentru a face teste suplimentare.

Audierea a fost amânată pentru 24 martie. Apoi, ITF a cerut ca audierea din 24 martie să fie anulată. Nu am fost de acord cu asta pentru că, după cum spune regula, un jucător care este suspendat provizoriu are dreptul să obțină o audiere rapidă. Totul durează atât de mult. Am cerut ITF să-mi ridice sancțiunea pentru a putea juca, dar au refuzat”, a declarat fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon.

„Am fost anunțată în octombrie că testul meu de urină din august a fost pozitiv. De atunci, am făcut 10 teste la rând și toate au fost negative. Au fost probe de sânge și urină în același timp.

(…) Următorul pas va fi o audiere programată la sfârșitul lunii mai, pe 28, dar este o estimare fragilă, pentru că ITF a spus că s-ar putea anula. Dacă vor face asta, vor fi trecut aproape opt luni de când am fost suspendată provizoriu pentru prima dată și cred că nu e corect să petrec opt luni fără măcar să fi fost judecată de Tribunal. ” a spus Simona Halep.