Simona Halep a învins-o pe Arina Rodionova , în primul tur al turneului WTA de la Hong Kong. Este prima victorie a Simonei după 778 de zile. Simona Halep a disputat la Hong Kong al treilea meci de la revenire. Fostul lider mondial mai jucase la Miami în luna martie, imediat după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis să-i reducă suspendarea la nouă luni, atunci fiind învinsă de Paula Badosa, și în luna mai, într-un turneu WTA 125 la Paris, o partidă din care s-a retras după primul set din cauza durerilor la genunchi.

E un nou început pentru Simona Halep, care încearcă să adune senzații înainte de a porni pregătirea pentru următorul sezon. Chiar dacă niciodată nu s-a simțit extraordinar în partea de sezon disputată în Asia, acum era momentul să încerce să vadă cum îi rezistă corpul.

Românca a început bine partida cu Arina Rodionova, a servit decent, a returnat, și-a etalat de câteva ori reverul în lung de linie și s-a impus cu 6-2 în 31 de minute. Halep a fost condusă cu 1-4 în setul 2, a revenit la 4-4, însă a pierdut în cele din urmă. S-a impus în decisiv (6-4) și visează din nou să ajungă în top. Partida a durat 2 ore și 8 minute.

Imediat după finalul partidei, Halep a fost vizibil epuizată. Ea le-a mulțumit fanilor pentru susținere și a anunțat faptul că vrea doar să se recupereze. A fost o adevărată luptă în teren cu Rodionova, iar Simona a recunoscut la finalul partidei faptul că vrea doar să se recupereze.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați venit. M-am simțit foarte bine și a fost o adevărată plăcere să mă întorc pe teren. Am jucat primul meci după câteva luni și mă simt bine, chiar dacă sunt foarte obosită. Vreau să profit de această oportunitate pentru că am primit wildcard. A fost o partidă grozavă! Sunt foarte fericită să fiu aici. Mă bucur de faptul că sunt aici pentru prima dată. Vreau să mă bucur de acest succes. Am simțit presiune după primul set, dar mi-am îmbunățit nivelul ulterior. Vreau doar să mă recuperez ca să pot juca mâine din nou în fața spectatorilor.

Doar încerc să am grijă de corpul meu pentru că nu știi ce se poate întâmpla. Mâine vreau să fiu pregătită din nou pentru a juca în fața fanilor”, a explicat Simona Halep, imediat după succesul cu sportiva din Australia.