După despărțirea de Toni Iuruc, din luna septembrie, Simona Halep a anunțat că nu va mai participa în acest an la nici un turneu. Ea a optat pentru efectuarea unei oerații la nas, atât din ordin estetic, cât și din punct de vedere al sănătății.

Simona Halep anunța la jumătatea lunii septembrie că nu va mai participa la niciun turneu oficial în 2022, după ce a suferit o intervenție chirurgicală la nas, atât de ordin estetic, cât și din punct de vedere al sănătății. Deși nu mai participă la vreo competiție majoră, tenismena poate fi văzută pe teren în luna decembrie.

„Nu știu cât de lungă va fi perioada de recuperare, în acest moment nu mă gândesc la nimic altceva în afară de recuperare. Ceea ce este cert este că nu voi mai putea juca în acest an la niciun turneu.Sezonul 2022 este încheiat pentru mine. 2022, ai fost un an interesant, plin de evenimente. Ne vedem pe teren, 2023! Încă simt că mai am multe de dat pe terenul de tenis și mai am obiective de îndepinit”, a transmis sportiva din Constanța.

Fostul lider WTA se întoarce în luna decembrie pe terenul de tenis, după ce medicii i-au recomandat o perioadă de recuperare de trei luni. Simona Halep va merge în Africa de Sud, la Johannesburg, la „Africa Cares Tennis Challenge”, care se desfășoară pe 3 și 4 decembrie.

Pe lângă turneul din Africa de Sud, Halep va merge și în Dubai, la „World Tennis League”, competiție aflată la prima ediție, care vine și cu un format de-a dreptul inedit. 16 sportivi participă la acest turneu, iar printre numele confirmate se află liderul WTA Iga Swiatek și Novak Djokovic.

Jucătorii se împart în 4 echipe mixte, iar meciurile de la simplu, dublu și dublu mixt se desfășoară în formatul a doua seturi, urmate de un super tie-break până la 10 în cazul în care rezultatul este unul de egalitate. Echipele cu cele mai bune rezultate în primele faze ale turneului se duelează și în finala competiției care se desfășoară pe Coca Cola Arena.

Simona Halep nu a mai jucat de o lună și a rămas pe locul nouă, în timp ce Ana Bogdan a urcat vertiginos, după ce a jucat semifinala turneului de la Parma.

WTA a anunțat topul jucătoarelor profesioniste , așa cum se întâmplă în prima zi a fiecărei săptămâni. Simona Halep a jucat ultimul meci pe 29 august 2022, când a fost învinsă în primul tur la US Open 2022 de Daria Snigur, o jucătoare venită din calificări.

România are patru sportive în primele 50 ale lumii acum, pentru că Ana Bogdan a înregistrat o urcare spectaculoasă datorită semifinalei jucate la Parma. Irina Begu se află pe locul 33, Jaqueline Cristian pe poziția cu numărul 82. Mihaela Buzărnescu s-a accidentat în turneul de la Iași și a pierdut 150 de poziții în acest clasament.