Beta: Simona Halep a luat o decizie cu totul surprinzătoare. În aşteptarea soluţionării apelului depus la TAS în privinţa suspendării de patru ani primite pentru dopaj, sportiva a părăsit România şi s-a mutat în altă ţară. În toamna acestui an, Simona Halep şi-a scos la vânzare vila de lux pe care o deţinea în Snagov. Casa aflată pe malul lacului are o suprafaţă de 420 de mp şi este compusă dintr-un living cu deschidere către o piscină, curte proprie, dormitor matrimonial cu dressing walk-in, office şi sală de fitness, două dormitoare secundare cu băi proprii şi o baie pentru oaspeţi. Toate camerele au vedere spre lac.

Aceasta este vila în care Halep şi Toni Iuruc au organizat petrecerea dinaintea nunţii, iar fostul soţ al sportivei a amenajat şi o cameră specială pentru toate trofeele câştigate în carieră de jucătoarea de tenis. Conform site-ului unei agenţii imobiliare, Simona Halep a renunţat la casa din Snagov, la mai bine de un an de la divorţul de Toni Iuruc, şi a pus-o la vânzare pentru suma de 4,2 milioane de euro.

Această decizie vine la un an de la precedenta plecare din ţară a sportivei. Imediat după divorţul de Toni Iuruc, Simona Halep a luat decizia de a se muta la Nisa, pe Coasta de Azur, în Franţa. Însă gândurile fostei campioane de la Roland Garros s-au schimbat rapid, iar aceasta s-a întors în România. Totul până la finalul acestui an, când Halep a cumpărat o vilă de lux în Dubai, în care sportiva s-a şi stabilit deja încă din vara acestui an.