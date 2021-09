Simona Halep a fost învinsă de Elina Svitolina în optimile US Open 2021, scor 3-6, 3-6.

Simona Halep a fost învinsă mai repede decât ne așteptam de către Elina Svitolina în optimi la US Open, scor 3-6, 3-6, după o oră și 17 minute de joc. Halep pierde pentru prima dată în fața Svitolinei în cadrul unui turneu de Grand Slam. Simona Halep,care a fost măcinată de numeroase probleme medicale în acest an, pare că nu a reușit să își revină complet, acestea punându-și amprenta asupra evoluției din teren. Ea este singura româncă rămasă în concurs pe tabloul de simplu și a încearcat duminică să se califice în sferturile de finală la US Open 2021. Campioana noastră a avut parte de trei meciuri foarte bune la US OPEN 2021, acolo unde le-a învins pe Camila Giorgi, Kristina Kucova și Elena Rybakina, cedând un singur set.

“A fost un meci foarte bun, abia aşteptam să joc cu Simona. Ştim ce luptătoare este, trebuia să dau tot pentru fiecare minge. A fost un meci foarte bun. Mă simt excelent de fiecare dată când joc aici, mulţumesc spectatorilor. Mi-au lipsit, e o atmosferă grozavă la New York”, a declarat Elina Svitolina.

Pentru calificarea în optimile de finală, Simona Halep va încasa un cec în valoare de 265.000 de dolari. Halep a ratat revenirea în top 10 WTA , însă rămâne cu un turneu bun după revenirea din cauza accidentării.