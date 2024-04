Simona Halep s-a retras de la turneul de la Oeiras. Sportiva a publicat pe un site de socializare mesajul în care anunță de ce nu mai participă la turneul din Portugalia.

Chiar dacă inițial își anunțase prezența la turneul de la Oeiras, Simona Halep a decis să nu mai participe. Ar fi fost o premieră în cariera fostului lider WTA, având în vedere că nu a mai participat până acum la o competiție care nu pune în joc cel puțin 250 de puncte.

Dacă ar fi câștigat turneul din Portugalia, Halep ar fi putut acumula 125 de puncte, astfel că putea urca în clasamentul WTA până în zona locurilor 450-460.

Sportiva din Constanța, revenită recent după suspendarea ca urmare a scandalului de dopaj, își amână revenirea pe zgură, suprafața preferată. Ea trebuia să joace la turneul WTA Oeiras (15-21 aprilie), dar s-a retras.

Halep care a jucat un meci oficial în acest an, la Miami, ar urma să revină pe teren la turneul de la Madrid (23 aprilie – 5 mai), la care a primit un wildcard.

Simona a vorbit apoi și despre colaborarea cu noul antrenor, Carlos Martinez:

„Prima săptămână a fost una de succes, ne-am antrenat foarte bine și pot să zic că îmi revin, încet – încet. Dar mai am mult până să ajung la nivelul meu. Dar are o motivație și un stil pe placul meu. Adică, energic, vorbește despre ceea ce trebuie să fac, mă corectează, îmi spune adevărul când nu dau bine. Mie îmi place foarte mult când cineva cu care lucrezi îți spune adevărul. Pentru că, ok, e bine să te și încurajeze, dar e bine să spună și realitatea. Și asta o face foarte bine, pentru că-mi spune exact ceea ce trebuie să îmbunătățesc, dar o face în mod pozitiv. Și asta mă ajută foarte mult să nu-mi pierd încrederea. Pentru că nu este foarte mare încrederea în mine în momentul acesta pentru că nu am jucat de atâta timp, dar este o persoană care mă ajută să mă redescopăr.”