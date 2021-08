Simona Halep, ghinion incredibil la Montreal: va juca primul meci cu cea mai în formă jucătoare din circuitul WTA, va juca joi, 12 august, de la ora 02:00 cu Danielle Collins.

Simona Halep a aflat cu cine va juca primul meci oficial după 3 luni de inactivitate.

Simona Halep și-a aflat adversara din turul 2 al competiției WTA 1000 de la Montreal. Numărul 28 WTA, Danielle Collins, a învins-o pe Jil Teichmann (65 WTA), scor 4-6, 6-1, 6-3 și își continuă forma excelentă arătată la Palermo și San Jose, unde a cucerit primele titluri WTA ale carierei.

Partida va avea loc joi-noaptea la ora 02:00, fus orar românesc, iar învingătoarea se va duela în faza optimilor de finală cu jucătoarea mai bună a duelului Jessica Pegula vs. Anastasia Pavlyuchenkova.

Bookmakerii anticipează o partidă echilibrată între Simona Halep și Danielle Collins, cotele fiind aproape egale, cu un ușor avantaj către sportiva din SUA, aflată în forma carierei, spre deosebire de jucătoarea din România, care a traversat în ultimele trei luni cea mai nefericită perioadă a carierei.

„Sunt încă departe de nivelul meu. Nu mă aștept la nimic mare de la acest turneu … Am fost acasă trei luni și mi-a plăcut timpul petrecut cu familia. Am simțit că nimic nu mai contează și am așteptat doar să mă refac după accidentare. Sunt foarte încântată să fiu aici.

Îmi plac mult condițiile. Am avut meciuri grozave aici. Am amintiri grozave. De fiecare dată când mă întorc aici, mă simt ca acasă. Îmi place arena, îmi plac spectatorii. Pot spune că este un loc bun pentru a reveni,” a declarat Simona la conferința de presă organizată înaintea turneului.