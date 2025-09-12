Sindicatele din învățământ au transmis că protestele cadrelor didactice vor continua, având ca scop oprirea măsurilor de austeritate anunțate de premierul Ilie Bolojan, care vizează direct personalul din educație.

Trei mari federații sindicale au confirmat printr-un comunicat că acțiunile de protest din sistemul de învățământ vor fi menținute în perioada următoare.

Sindicaliștii au cerut demisia ministrului Educației, Daniel David, pe care îl acuză că nu recunoaște problemele majore apărute în sistem ca urmare a deciziilor considerate pripite. La manifestații s-au alăturat și elevi, precum și studenți.

La Palatul Cotroceni au avut loc discuții de peste două ore între Nicușor Dan și o delegație a profesorilor. În același timp, ministrul Educației,Daniel David, a susținut că protestele cadrelor didactice, în contextul actualelor constrângeri fiscal-bugetare, nu ar reprezenta o soluție realistă.

Sindicaliștii subliniază că atât premierul Ilie Bolojan, cât și ministrul Daniel David ignoră problemele apărute în urma aplicării Legii nr. 141/2025.

Reprezentanții acestora au precizat că în perioada imediat următoare, forurile de conducere ale celor trei federații vor propune membrilor de sindicat un calendar și forme de protest concepute pentru a avea un impact semnificativ, dar cu sacrificii minime pentru elevi și studenți. Calendarul și tipul acțiunilor vor fi actualizate periodic, în funcție de rezultate.

Organizatorii protestului desfășurat pe 8 septembrie au subliniat că revolta profesorilor nu are legătură cu pierderea unor privilegii, ci vizează protejarea și salvarea sistemului educațional românesc. Aceștia atrag atenția că elevii și studenții din România trebuie să beneficieze de un învățământ de calitate, similar cu cel existent în alte state membre ale Uniunii Europene.

Anunțul a sosit după ce Nicușor Dan a spus că nu este mulțumit de sistemul de învățământ. El spune că actualele reforme sunt privite diferit de către minister și de sindicate.

Șeful statului a susținut că unele măsuri au fost luate rapid, sub presiunea piețelor financiare. Acest lucru, spune el, a generat multe dezechilibre în sistem.